Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах

30.10.2020, 18:19, Новости дня

Около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20-ти, причем мы как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов – и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», – цитирует РИА «Новости» Мантурова.

«Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки – где-то баллонов, где-то это в жидком виде. (…) Мы работаем вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства», – добавил он.

Ранее ростовские СМИ сообщали, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись, как утверждается, во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что властям Ростова-на-Дону необходимо провести соответствующее разбирательство по этому вопросу. В пятницу СК возбудил уголовное дело после смерти пятерых пациентов в госпитале для коронавирусных больных на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону.