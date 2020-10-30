Россияне купили туров с кешбэком на 1 млрд рублей
30.10.2020, 18:19, Новости дня
В рамках второго этапа программы россияне стимулирования внутреннего туризма приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей, сообщили в Ростуризме.
«По состоянию на сегодняшний день общий объем бронирований в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 млрд рублей. Впереди еще больше месяца продаж», – передает ТАСС слова главы ведомства Зарина Догузова.
За первую за первую неделю продаж второго этапа программы в РФ приобрели туров с кешбэком на 870 млн рублей.
Напомним, программа путешествий с кэшбэком в РФ стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка.
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