Старт отопительного сезона под угрозой в 24 городах Украины – “Нафтогаз”

30.10.2020, 18:15, Новости дня

Старт отопительного сезона находится под угрозой в 24 населенных пунктах Украины, где производителей тепла накопили критические долги за газ. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз України”.

“Кроме столицы, должники остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. Нафтогаз призывает основателей предприятий, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей”, – сказано в сообщении.

В “Нафтогаз” отметили, что за неделю 10 предприятий топливно-энергетического комплекса успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. В 13 областях начался отопительный сезон, в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население теперь свободно выбирает поставщика голубого топлива.

С ноября “Нафтогаз” поднимет цену газа для бытовых потребителей на 34,7%, рассказали 26 октября в пресс-службе компании.