Глава КСУ рассказал о встрече с послами G7 после решения об е-декларировании

30.10.2020, 18:15, Новости дня

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий рассказал 30 октября на брифинге, что после принятия КСУ решения, касающегося работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, встречался с послами стран “Большой семерки”. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Тупицкого, он проводил встречи с послом Японии в Украине Такаши Кураи, послом Германии Анкой Фельдгузен, временной поверенной США в Украине Кристиной Квин и главой представительства Евросоюза Матти Маасикасом.

“Я разговаривал с послами G7. Все это происходило в один день. Предмет разговора был такой же, как у нас сегодня с вами, только он был немного сокращен. Я вам категорически заявляю, я не услышал от послов “Большой семерки” того, что они не уважают решение КСУ. Они согласились с тем, что законы в Украине должны быть конституционными. Но задали интересный вопрос: “Мы потратили много денег, а результата очень мало, результаты не такие, как ожидалось, что в этой ситуации делать?”, – рассказал он.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. Председатель КСУ сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.