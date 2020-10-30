В России подросток с криком “Аллах Акбар” напал с ножом на полицейских, его застрелили

30.10.2020, 18:15, Новости дня

В России минувшей ночью 16-летний подросток, выкрикивая исламские лозунги, напал с ножом на полицейских. Об этом 30 октября сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Кукморском районе Татарстана.

Один из сотрудников полиции заметил на земле возле служебного автомобиля осколки стекла и следы от огня. Увидев мужчину, который пытался скрыться с места происшествия, несколько правоохранителей побежали за ним. Когда они его догнали, тот достал нож и, выкрикивая “Аллах Акбар”, ранил одного из полицейских. Его коллегам пришлось открыть огонь на поражение, нападавшего убили.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленником оказался местный житель Виталий Антипов. Отмечается, что незадолго до нападения, он опубликовал в соцсети обращение с “призывами к Джихаду”.

По версии Следственного комитета РФ, подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции в Кукморе. В ходе задержания он нанес правоохранителю не менее трех ударов ножом. В Следкоме подчеркнули, что перед тем, как открыть огонь на поражение, полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса РФ.

Накануне во Франции произошла серия подобных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об “исламистском сепаратизме” и высказал мнение, что “ислам переживает кризис во всем мире”. На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: “Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков”.

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента “вдохновителем терроризма”.