 

Мнение: Почему ликвидировали 16-летнего террориста?

30.10.2020, 18:10, Разное

В Татарстане полицейские застрелили 16-летнего террориста Виталия Антипова.

Подросток, выросший в Алтайском крае, принявший ислам, учившийся в медресе в Башкирии и переехавший в татарстанский поселок Кукмор, в ночь на 30 октября вышел на джихад, прихватив девять бутылок с «коктейлем Молотова». Четыре бутылки юный злоумышленник  успел поджечь и бросить на стоянку автомобилей полиции.

За убегающим подростком кинулись двое полицейских и догнали. При задержании злоумышленник  оказал сопротивление, выкрикивал «Аллаху акбар!» и называл полицейских «неверными». Одному из полицейских подросток нанес ножевое ранение, после чего был застрелен.

Известно, что во время погони и прямого столкновения, полицейские произвели 12 выстрелов, 6 пуль попали в злоумышленника.

Полицейских выставляют, чуть ли не героями, ликвидировавшими опасного преступника. Хотя обоих надо гнать  из органов за профнепригодность. Вдвоем против одного подростка! 12 выстрелов! И не взяли живым…. Один еще и ножевое ранение получил.

А если бы взяли злоумышленника  живым,  многое могли  узнать. Например, чему учили в медресе в Башкирии, как попал и кто приютил в Кукморе, кто надоумил и научил делать «коктейли Молотова», кто конкретно призвал выйти на джихад и поджечь автомобили полиции. Но ничего этого уже не узнаешь, потому что 16-летний террорист мертв.

И невольно возникают подозрения, что преступника не взяли живым, потому что не очень-то и хотели брать, хотя бы обезвредив выстрелом в ногу…. Опасались, что во время допросов парень может наговорить лишнего?  Тем более, что Виталий Антипов состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. То есть в полиции его хорошо знали. Тем более в Кукморе, в небольшом поселке, где все знают друг друга….

Фотография 16-летнего Виталия Антипова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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