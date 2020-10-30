Мнение: Гусь коммунисту не товарищ

30.10.2020, 18:00, Разное

Постоянный читатель прислал вырезку из старой советской газеты, прикладываю её к посту. Сходу и не понять, кто тут отрицательный герой. С одной стороны, разумеется, спекулировать на еде недопустимо, тем более в голодные двадцатые годы. Кулаку следовало проявить сознательность и накормить отборной гусятиной изголодавшихся рабочих — пусть даже не бесплатно, но хотя бы за умеренную цену.

С другой стороны, ограбленный рабочими кулак или вовсе перестанет выращивать гусей, или будет их продавать по блату, из-под полы. При продаже из-под полы. разумеется, цена будет уже другой, гораздо более высокой. Нет никакого смысла тратить деньги и силы на откорм гусей только ради того, чтобы ты получил в итоге убытки и оскорбления.

Гусь — очень рентабельная птица, до убойного веса он растёт примерно 2-3 месяца. Таким образом, примерно через три месяца рабочие из заметки пришли на базар и обнаружили, что там больше нет ни любимых ими гусей, ни ненавистных им кулаков.

Конечно, никто не мешал бедноте накупить гусиных яиц, построить из грязи и палок гусятник, а потом выращивать гусей самостоятельно. Однако вот в чём беда: если бы борцы со «спекулянтами» думали хотя бы на год вперёд, они не стали бы грабить фермера, чтобы не отбить у него охоту выращивать гусей. Раз щедрые за чужой счёт робингуды ограбили фермера, значит они живут одним днём, как стрекоза из басни. Следовательно, тратить силы и деньги на выращивание гусей им даже в голову не придёт.

Бывают ситуации, когда спекулировать едой недопустимо. В осаждённой крепости, например, власти обязаны взять всё продовольствие под контроль, чтобы бережливо распределить его между жителями и солдатами. Проблема в том, что продовольствие не возникает само собой из воздуха, его кто-то должен производить. После снятия осады надо всё же дать фермерам возможность производить еду, иначе вся еда будет в итоге съедена, а новой еды уже не появится.

Иногда корова заболевает и начинает давать меньше молока: или в силу естественных причин, или из-за нерачительности хозяина. Если в этот момент начать бить корову палкой, пытаясь выдоить её досуха, если перестать кормить корову, корова погибнет. Тогда, как показывает история ХХ века, придётся или голодать, или покупать молоко у соседа: по рыночной, разумеется, цене.

Кто-нибудь может подумать, будто гусиное яйцо ужас как дорого стоит, и будто простые рабочие, весело раскупившие гусей по тридцать рублей, никак не могли себе позволить купить дюжину яиц на развод.

Лично я совершенно не верю в такие чудеса. Вот типичное выступление негритянки в британском парламенте:

https://9gag.com/gag/agApqnv

Я очень огорчена, что мы говорим о бесплатной еде в школах так, будто это роскошь. Будем честны, это не роскошь. Я сама ела бесплатную еду в школах, и я знаю как много это значило и для меня, и для моей семьи. Я знаю, что было много, много дней, когда я бежать в школу, чтобы позавтракать и пообедать. Бесплатная еда дала мне возможность сосредоточиться на учёбе, выучиться, и выступать сейчас здесь.

Что мы за народ, если мать одиночка из Спон-Энда в моём избирательном округе не может свести концы с концами и должна выбирать, что ей оплатить: электричество, аренду или продукты на ужин?

Когда с противоположной скамьи говорят, что возможность прокормить семью для бедных семей — это роскошь, я отвечу. Еда — не роскошь. Это базовое право человека. Дети не должны голодать, ни в школе, ни дома…

Надо кормить членов общества, чтобы они могли вносить положительный вклад. Свыше 6700 детей в Ковентри прозябают в бедности. Я не понимаю, почему мы здесь вообще о чём-то спорим. Еда в школах должна быть бесплатной, это вообще не должно обсуждаться.

Давайте дадим нашим избирателям возможность раскрыть их потенциал, не думая о еде…

Конечно, сложно не согласиться с тем, что каждый человек, взрослый или ребёнок, имеет полное право быть сытым. Бесплатные завтраки в школах — это норма и, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему школьное питание в СССР было платным. Также я очень рад, что в современной России появились пункты бесплатной раздачи еды, фудшеринг и прочие институты, которые делают общество цивилизованным.

Проблема в том, что уважаемый чернокожий депутат сильно лукавит, рассказывая про голодных негритят и их одиноких матерей. На практике «голодающие школьники» в странах Запада ведут себя вот так:

https://olegmakarenko.ru/1874429.html

Я не хочу ничего и слышать о том, что «они не могут думать об учёбе, так как голодают, и им нечем платить за жильё». Раз в две недели мы вручали мешки с едой каждому ребёнку, и это было в дополнение к школьной столовой, где ученики могли получить бесплатные завтрак, обед и ужин. Я не знаю, зачем мы это делали, это была бессмысленная растрата денег. Они выуживали из мешков шоколадки и выбрасывали всё остальное. Тонны еды пропадали ежемесячно. Мы часто пытались спасти то, что могли, когда они просто бросали еду на пол. И я достоверно знаю, что почти всё жильё в нашем районе сдавалось по специальной программе с пониженной арендной платой.

Когда мы видим человека в беде, вполне естественно посочувствовать ему и помочь. Вместе с тем нужно понимать, что беда редко принимает облик падающего с неба кирпича. Как правило, люди долго и упорно куют свою беду, раз за разом принимая лёгкие, но неправильные решения.

Условный безработный негр не учится в школе, так как быть ботаном — это для белых лохов, потом он нигде не работает, так как на нормальную работу его не берут, а работать за копейки он не хочет. Он пьёт и употребляет наркотики, ибо другие развлечения несчастному неизвестны.

Потом ему исполняется 50 лет, и вот тут наступает время предъявить белым нерешаемую задачку: как идейный бездельник, который ни одного дня в своей жизни не посвятил ни работе, ни учёбе, может на равных конкурировать с нормальным трудягой? Конечно же, никак не может, и потому нужно забрать у трудяги гуся, чтобы по-братски разделить трапезу с товарищами. Как говорят участники БЛМ, «не думайте о белых, они смогут заработать себе другого гуся ещё каким-нибудь белым привилегированным способом».