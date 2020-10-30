 

Названо лучшее средсво от стресса

30.10.2020, 17:53, Разное

Специалисты назвали лучшее средство, которое поможет справиться со стрессом. Находясь в таком состоянии, рекомендуется читать книги.
На днях в Минздраве РФ заявили, что большинство граждан в той или иной мере испытывают стресс. В этом состоянии могут находиться различные люди – от домохозяек до бизнесменов. По мнению нейрофизиологов, выходить из него рекомендуется путем чтения книг. Причем не имеет никакого значения, какое произведение выбрал человек.

Ученые провели исследование, которое длилось 20 лет. По их данным, те, кто читает примерно по полчаса каждый день, живут дольше на два года по сравнению с людьми, кто не имеет данной привычки. Как считает профессор из Университета Ливерпуля Филипп Дэвис, увлечение классической литературой освобождает воображение и эмоции, в результате человек чувствует себя более «живым».

Чтение помогает не только справиться с депрессией, но и сохранить память. Также оно способствует профилактике деменции.



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