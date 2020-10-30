 

Ученые смогли “натренировать” врожденный иммунитет на борьбу с раковыми опухолями

30.10.2020, 17:53, Разное

Учёные из США и Нидерландов смогли натренировать врождённый иммунитет на борьбу с раковыми опухолями. Для этого они создали препарат MTP-HDL, повышающий чувствительность иммунной системы к инородным клеткам.
Врождённый иммунитет считается малоэффективным против раковых заболеваний, так как не обладает «базой данных» заболеваний. В этом ему помогает приобретённая иммунная защита человека, которая вырабатывает необходимые антитела после попадания инфекции в организм. Несмотря на это, учёные научились программировать врождённый иммунитет на борьбу с раком, повысив его чувствительность с помощью медицинского препарата. Первое тестирование на мышах и приматах показало, что естественная защита организма значительно снижала распространение раковых клеток и, как следствие, рост опухоли в теле подопытного. Также данное лекарственное средство прекрасно сочетается с другими видами иммунотерапии, значительно снижая время до полного выздоровления.

Несмотря на успешные доклинические испытания, MTP-HDL ещё не готово к выводу на финальную стадию тестирования. Учёные планируют начать его в течение двух лет, а пока самым эффективным методом борьбы с раковыми опухолями остаётся химиотерапия.



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