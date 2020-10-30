Мнение: Хабиб назвал Макрона тварью

30.10.2020, 17:45, Разное

В полку обиженных верующих прибыло. Теперь и российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграм назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Да еще и пригрозил, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно. Хабиб считает, что Макрон под лозунгами свободы слова оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Фоточку приложил соответствующую: с наложенным на лицо французского президента отпечатком ботинка. Под постом уже почти два миллиона лайков.

Все помнят, да, с чего все началось? За демонстрацию школьникам на уроке, посвященном свободе слова, причем предупредив выйти всех, кого это может оскорбить, карикатур на пророка Мухаммеда, был убит учитель Самуэль Пати. На его похоронах Макрон заявил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это – свобода слова.

По этому поводу в инстаграм отписалась и Собчак, которая хоть и несет иногда несусветную херню, но и не боится выразить свое мнение, зная, что потом на нее выльют ушат говна в лучшем случае, или, как после этого поста, будут поступать угрозы от чеченцев. «Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других-это покушение на них?. Не хотите смотреть на рисунки пророка-не смотрите. Свобода -в том, чтобы покинуть класс ,где их показывают. Хотите сидеть закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце? – ваше право. А мое-ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно дается человечеству? Если что -то тебе не нравится- НЕ СМОТРИ, УЙДИ, НЕ ВОВЛЕКАЙСЯ,» – пишет Собчак. И я не могу с ней не согласиться.

Все эти обиженные верующие похожи на истерящих детей. Как вы вообще по земле то ходите, если вас так легко оскорбить? Нервы надо лечить, если за не понравившийся вам рисунок вы убиваете!

Ну и если вы так верите в Аллаха и раз уж он такой великий, как вы пишете на своих страницах, так оставьте эту кровавую месть ему. По идее, он покруче вас должен покарать всех, кто оскорбляет его.