Правовая самоизоляция

30.10.2020, 17:40, Разное

Почему новые законопроекты о приоритете российского права над международным являются бессмысленными.

Госдума по предложениям президента Владимира Путина ударными темпами включает в российские законы нормы о неисполнении решений международных судов и других межгосударственных органов «в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». Тем самым реализуется одна из самых принципиальных для Путина конституционных новелл, внесенных в Основной закон в июле, и вводящая Россию в «правовую самоизоляцию». При этом игнорируется, что ратифицированная Россией Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод обязывает ее исполнять все решения ЕСПЧ, а не только те, которые нравятся. Как игнорируется и то, что в соответствии с самой же российской Конституцией путинская новелла является юридически ничтожной.

В общей сложности (это делается несколькими «пакетами») Путин предложил внести изменения в Гражданский, Налоговый и Семейный кодексы и более чем сотню законов — начиная с закона о безопасности и заканчивая законами о защите прав потребителей и о психиатрической помощи.

Что-то уже принято в третьем чтении, что-то — в первом, но сомнений в окончательном утверждении — при нынешнем составе Думы — нет ни малейших.

Это лишний раз показывает, что даже среди депутатов остались отдельные грамотные юристы, обязанные понимать правовую чудовищность происходящего: они, как в старом анекдоте, имеют свое мнение, но его не разделяют.

Во все перечисленные законы вставляется один и тот же абзац: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ, в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом».

Порядок, о котором идет речь, таков: Конституционный суд по запросу президента может признать, что решения таких органов, как ЕСПЧ, Международный суд ООН, Международный уголовный суд, международный трибунал по морскому праву и другие, можно не выполнять, если в них есть расхождения с Конституцией.

Понятно, что Конституционный суд, который давно ни в чем не перечил президенту, рассматривая вопрос об исполнении решений, скажем, ЕСПЧ или международного арбитража, которые будут не нравиться Путину, без малейшего труда истолкует эти решения как противоречащие Конституции. Будет ли идти речь о Крыме или конфискации ЮКОСа, о нечестных выборах или политических репрессиях.

Собственно, только для этого (чтобы не исполнять не нравящиеся Кремлю решения) эта норма и появилась: сперва в законе о Конституционном суде, а теперь и в Конституции.

Правда, еще в январе (когда возникла эта «конституционная новелла») все мало-мальски грамотные конституционалисты и политики хватались за головы от ее правовой абсурдности.

В Конституции, в ее 15-й статье, прямо записано, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Эта статья относится к «неизменяемым» Федеральным собранием основам конституционного строя и не может быть пересмотрена без принятия новой Конституции — с предварительным созывом Конституционного собрания. Естественно, «путинские» поправки ее не затронули.

Так вот, возможность неисполнения (или избирательного исполнения) решений международных судов прямо противоречит этой статье.

Одним из таких международных договоров является Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ратифицированная Россией.

И пункт 1 статьи 46 этой конвенции гласит, что «Высокие Договаривающиеся Стороны — то есть страны-члены Совета Европы, — обязуются исполнять окончательные постановления Европейского суда по правам человека по любому делу, в котором они выступают сторонами».

Обязуются исполнять без всяких оговорок и без отсылок к якобы найденным «истолкованиям решений», противоречащим национальным конституциям.

Да, конечно, российские власти и раньше делали все, чтобы блокировать не нравящиеся им решения ЕСПЧ, или просто не исполняли их. Но все же (не решаясь выходить из Совета Европы) не решались и прямо заявить, что сами будут решать, исполнять эти решения или нет.

Но это еще не все, потому что в Контитуции есть еще одна, также «неизменяемая» статья из основ конституционного строя, а именно статья 16.

Где в пункте 2 написано, что «никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя РФ».

Никакие. В том числе и «путинская новелла», которая этим основам, как уже сказано, противоречит.

Это означает ее полную юридическую ничтожность.

Как из всех, следующих из нее и поспешно принимаемых сейчас законодательных изменений.

И когда в РФ будет демократическое правовое государство и независимый Конституционный суд — все эти изменения (как и многие другие) будут немедленно отменены без малейших юридических проблем.

А это обязательно будет.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга