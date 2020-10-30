Продажи парацетамола в высоких дозах увеличили случаи отравления – исследование

30.10.2020, 17:30, Разное



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Таблетки парацетамола (ацетаминофена) с дозировкой 1000 мг начали продаваться в Швейцарии в 2003 году и сразу обрели большую популярность. По данным швейцарской ассоциации фармацевтов Pharmasuisse, продажи указанной дозы парацетамола оказались в десять раз выше, чем таблеток по 500 мг. Ученые Высшей технической школы Цюриха сопоставили эти сведения с данными токсикологического центра Tox Info Suisse о случаях отравления парацетамола и выяснили, что в приблизительно в этот же период количество таких инцидентов выросло на 40%. Еще в 2005 году был зарегистрирован 561 случай интоксикации, а в 2018 году — 1188 случаев.

Ученые напомнили, что парацетамол — это достаточно безопасный препарат при условии соблюдения дозы, которая не должна превышать 4000 мг (4 гр) в сутки. В случае передозировки – а для этого достаточно выпить на одну-две таблетки больше – лекарство может вызвать тяжелую печеночную недостаточность, вплоть до полного отказа печени и летального исхода.

Авторы исследования выступили за рациональный подход к назначению высоких доз парацетамола. Его часто используют как обезболивающее, но поскольку он может быть неэффективен при некоторых видах боли (например, в пояснице), пациенту захочется самостоятельно увеличить дозировку.

Отметим, что парацетамол включен в большинство международных рекомендаций по амбулаторному лечению коронавируса. Минздрав РФ рекомендует принимать это лекарство при повышении температуры тела выше 38,5 °С. В марте-апреле спрос на парацетамол был настолько высок, что аптечные сети сообщали о его дефиците и просили россиян не покупать лекарство «впрок». В интервью MedPortal доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова предупредила о смертельной опасности передозировки парацетамолом.

«Бесконтрольный прием парацетамола приводит к тому, что люди попадают в тяжелом состоянии в больницу не потому, что у них коронавирус, а потому что отказала печень», – сообщила биолог.