Лукашенко признал ошибки со стороны властей Белоруссии

30.10.2020, 17:23, Разное

Глава Белоруссии отметил, что в последние месяцы обстановка в стране была “бешеной”. Сначала прошли парламентские выборы, затем на республику обрушилась пандемия коронавируса, а после началась президентская гонка.

В этот период власти допустили упущения по отдельным аспектам политической ситуации. Поэтому сегодня руководство республики делает выводы и извлекает уроки из совершенных ошибок.

В ходе выступления перед коллективом МВД Лукашенко также пригрозил протестующим расправой. Он заявил, что каждый, кто прикоснется к военнослужащему, уйдет “как минимум без рук”.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Победу одержал Александр Лукашенко. За него отдали голос 80% жителей республики. Его главный соперник Светлана Тихановская получила 10% голосов.

После оглашения итогов голосования по всей стране прокатилась волна протестов. Многие белорусы обвинили руководство республики в фальсификации итогов. В ряде городов прошли жесткие задержания.

Некоторые европейские страны отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Они призвали политика покинуть пост президента республики и провести новые выборы.