 

Сестра короля Бутана вышла замуж за брата королевы: официальные фото

30.10.2020, 17:20, Разное

В королевстве Бутан очередной праздник: в марте страна праздновала рождение второго наследника правящей четы, а сегодня радуется неожиданной свадьбе принцессы Юфельмы Чоден Вангчук, младшей сестры короля Джигме, и Дашо Тинлея Норбу, младшего брата королевы Джецун. Об этом Его Величество рассказал на своей Instagram-странице, поделившись официальными портретами жениха и невесты.

Королевская свадьба состоялась во дворце Деченчолинг в Тхимпху. Королевская пара получила благословение от Его Величества Короля, – говорится в официальном заявлении.

Также в нем приводятся краткие биографические справки молодоженов. Так, принцесса Юфельма родилась в 1993 году в семье четвертого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука и Ее Величества Сангай Чоден Вангчук. В 2016 году она окончила социологический факультет Джорджтаунского университета США. Как президент Паралимпийского комитета Бутана принцесса Юфельма делает все возможное для продвижения на международном уровне спортсменов с ограниченными возможностями из своей страны.

Дашо Тинлей Норбу родился в 1992 году в семье Дондупа Гьялцена и Сонам Чоки. Он окончил колледж Святого Стефана в Дели, где осваивал профессию пилота. С 2019 года Дашо работает во флагманской авиакомпании Бутана Druk Air.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Личное: Таинственный мерзавец

23.07 / Как сложились судьбы героев фильма “Приключения Электроника”

04.09 / Шойгу рассказал о лучших местах для туризма в России

22.07 / Мнение: Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

16.10 / Онищенко развеял миф о бесполезности масок против коронавируса

11.10 / Мнение: Случай в Денвере

12.09 / «Взял козла за рога!»: Евгений Петросян рассказал, как со своей супругой провел отпуск в Сочи

27.09 / Медики назвали витамины для здоровья и молодости кожи

27.07 / Биография Меган Маркл и принца Гарри: как прошло их первое свидание и почему принц Чарльз был расстроен новостью об их романе

23.10 / Обнародованы итоги независимого опроса белорусов: Лукашенко не мог победить на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска