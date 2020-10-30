Сестра короля Бутана вышла замуж за брата королевы: официальные фото

30.10.2020, 17:20, Разное

В королевстве Бутан очередной праздник: в марте страна праздновала рождение второго наследника правящей четы, а сегодня радуется неожиданной свадьбе принцессы Юфельмы Чоден Вангчук, младшей сестры короля Джигме, и Дашо Тинлея Норбу, младшего брата королевы Джецун. Об этом Его Величество рассказал на своей Instagram-странице, поделившись официальными портретами жениха и невесты.

Королевская свадьба состоялась во дворце Деченчолинг в Тхимпху. Королевская пара получила благословение от Его Величества Короля, – говорится в официальном заявлении.

Также в нем приводятся краткие биографические справки молодоженов. Так, принцесса Юфельма родилась в 1993 году в семье четвертого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука и Ее Величества Сангай Чоден Вангчук. В 2016 году она окончила социологический факультет Джорджтаунского университета США. Как президент Паралимпийского комитета Бутана принцесса Юфельма делает все возможное для продвижения на международном уровне спортсменов с ограниченными возможностями из своей страны.

Дашо Тинлей Норбу родился в 1992 году в семье Дондупа Гьялцена и Сонам Чоки. Он окончил колледж Святого Стефана в Дели, где осваивал профессию пилота. С 2019 года Дашо работает во флагманской авиакомпании Бутана Druk Air.