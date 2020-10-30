От аромата для Хэллоуина до косметики от блогеров: бьюти-дайджест недели

30.10.2020, 17:20, Разное

Dior

Dior представил идеальный аромат для Halloween 2020 – Hypnotic Poison EDT, роликовую жемчужину и мист для волос Hypnotic Poison, а также, как бонус, Rouge Dior 999 Matte. Им посвящено новое завораживающее магическое видео Dior, главной героиней которого стала модель София Мартынова.

Givenchy

В 2019 году бренд Givenchy заново создал свою знаменитую губную помаду Le Rouge, черпая вдохновение в тканях Haute Couture для создания трех дополнительных вариантов. В дополнение к Le Rouge и Le Rouge Night Noir вышла ультра пигментированная, полностью матовая версия Le Rouge Deep Velvet. Защищающая, комфортная и продолжительно действующая (12 часов) формула сохраняет увлажненность губ в течение 6 часов и гарантирует стойкий результат.

Maison Francis Kurkdjian

Small in size, strong in personality – идея новой коллекции Maison Francis Kurkdjian. Для преданных поклонников его творчества, а также тех, кто только начинает знакомство, парфюмер Франсис Кюркджян представил коллекцию из десяти бестселлеров, среди которых À la rose, L’Eau À la rose, Baccarat Rouge 540, во флаконах объемом 35 мл.

Ex Nihilo

Бренд Ex Nihilo представил новый аромат Gold Immortals – соединение высокой моды и традиций Востока, созданное парфюмером Жорди Фернандез. Цветочно-восточный аромат раскрывается утонченным сочетанием нот груши и бергамота. Цветочный аккорд окутывает завораживающим ароматом и пробуждает чувства. Амбра создает нежный и насыщенный шлейф.

L’Oreal Professionnel

Inoa Glow – безаммиачный краситель на масляной основе, максимально комфортный для волос и кожи головы. В палитре 9 оттенков, которые: ложатся на волосы тонкой вуалью и сохраняют их естественный рельеф; оставляют прозрачное сияние; обеспечивают стойкое окрашивание; не оставляют неприятных ощущений на коже головы.

Clarins

Clarins представил новинку из линии My Clarins – очищающую мицеллярную воду для молодой кожи, которая позволяет быстро, но при этом бережно и эффективно очистить кожу от макияжа и загрязнений и идеально подойдет тем, кто всегда спешит. Органический экстракт моринги, очищает кожу от загрязнений, а органический экстракт горечавки, оказывает смягчающее и успокаивающее действие. Дополнительное преимущество – легкий фруктово-цветочный аромат, который дарит удовольствие при каждом очищении.

Mixit

Skin Chemistry – серия сывороток для лица, которая направлена на удовлетворение разных потребностей кожи. Восстановление, увлажнение, отшелушивание, себорегуляция или омоложение – каждая сыворотка имеет универсальную формулу, которая обеспечит полноценный уход. Использовать пять инновационных продуктов можно как по отдельности, так и в комплексе.

Organic Kitchen

В создании новой, седьмой по счету, коллекции Organic Kitchen х БЛОГЕРЫ приняли участие 15 блогеров, четверо из которых стали авторами новых продуктов уже во второй раз. В числе тех, решил повторить процесс, телеведущая и бизнесвумен Айза Долматова, бьюти-эксперт Настя Фурса, визажист и мультимедийный артист Арюна Тардис и визажист Юлия Исмаилова. Среди впервые присоединившихся к проекту – шоу-раннер Чума Вечеринка; украинская артистка Кристина Луна; эковизажист Юлия Зенова; татуировщица Маша Vivo; визажисты Лена Ясенкова и Елена Богданович и другие.

Kinetics

Бренд Kinetics представил три профессиональных продукта для рук: Luxury Lifting Cream – крем против старения кожи, помогающий бороться с морщинами; Rich Cream – глубокопитательный крем для рук с заживляющим эффектом; Super Moisture Cream SPF-30 – суперувлажняющий крем для рук с защитой от UVAUVB лучей c экстрактом имбиря и пантенолом.

Royal Samples

Семплинг-сервис подбора косметики Royal Samples представил осенний бьюти-бокс. В нем собраны новинки и бестселлеры Sephora Collection, Dr. Stern, St. Moriz, Divage, Mixit, Rimmel, Faberlic и других косметических брендов.