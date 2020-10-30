 

Телескоп Hubble рассмотрел самый дорогой астероид в истории наблюдений

30.10.2020, 17:17, Разное

Телескоп Hubble смог запечатлеть самый дорогой астероид за всю историю космических наблюдений. Он находится между Марсом и Юпитером, а стоимость ископаемых на нём оценена в 10 квинтиллионов (18 нулей) долларов.
Астероид получил название 16 Psyche (Психея), что в переводе с греческого означает душа. Небесное тело является одним из самых больших объектов в Главном поясе астероидов системы, так как его диаметр составляет немногим больше 225 километров. Отличается он от своих собратьев необычным строением. В то время как подавляющее большинство астероидов состоит из камня или льда, 16 Psyche имеет в составе преимущественно железо и никель. Эксперты незамедлительно подсчитали стоимость богатых месторождений на поверхности астероида и пришли к выводу, что стоимость всех металлов превышает отметку в 10 квинтиллионов долларов. Это больше всего экономического оборота Земли.

Учёные проанализировали данные ультрафиолетового анализа астероида 16 Psyhe и пришли к выводу, что это ядро несформированной планеты. Вероятнее всего, на стадии образования протопланета столкнулась с другими небесными телами Солнечной системы, которые лишили её коры и мантии. В настоящее время уже планируется космическая программа по отправке на астероид зонда, старт назначен на 2022 год. До места назначения он доберётся только в 2026 году, когда и сможет сделать анализ грунта.



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