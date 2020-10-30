Ученые нашли запасы витамина D в утреннем продукте

30.10.2020, 17:17, Разное

Ученые в популярном продукте, который многие привыкли есть утром, обнаружили запасы витамина D. Данный элемент является очень важным в осенне-зимний период, в особенности когда продолжает активно распространяться коронавирус.

Витамин D должен поступать в организм в достаточном количестве для нормальной работы иммунитета. Больше всего его человек получает при воздействии света солнца, однако элемент можно найти и в продуктах питания, например, в куриных яйцах. Витамин D имеется преимущественно в желтках. Медики рекомендуют есть популярный продукт не только утром, а и в течение дня. Кроме того, витамин можно найти в печени, рыбе, сметане, сыре и икре.

Сами по себе яйца считаются очень сытным продуктом. Если съесть на завтрак две или три штуки, человек получает немалый запас энергии.