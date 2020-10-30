Скандалы: ЦБ сносит пирамиды

30.10.2020, 17:15, Разное

Регулятор выявил более 1 тыс. нелегальных организаций на финансовом рынке с начала года

Банк России за три квартала 2020 года выявил более 1 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. По данным регулятора, наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в нынешнем году на компании, якобы предоставляющие услуги на рынке форекс, которые выманивали данные клиентов на основе различных тестов или опросов. ЦБ рассматривает вопрос публикации на своем сайте списка подобных нелегальных компаний.

Как сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира для начинающих инвесторов в Facebook, регулятор за девять месяцев 2020 года закрыл 140 финансовых пирамид, выявил 600 «черных» кредиторов и прекратили их деятельность, а также выявил 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность. По его словам, в каких-то случаях закрываются сайты, где-то, если это возможно, к административной или уголовной ответственности привлекаются участники. «Но… мы не можем 100% исключить работу нелегальных провайдеров финансовых услуг на финансовом рынке»,— отметил представитель ЦБ.

Миграция мошенников в интернет произошла благодаря развитию финансовых технологий, а также благодаря ограничительным мерам из-за пандемии коронавируса.

Сергей Швецов сообщил, что в ЦБ обсуждается вопрос публикации на своем сайте списка компаний, которые работают за пределами легальной плоскости, чтобы гражданам было легче их идентифицировать.

По данным ЦБ, из общего числа выявленных финансовых пирамид 64 действовали под видом интернет-проектов. Такие компании предлагали вложения в криптовалюту и другие «электронные деньги», токены, псевдоинвестиционные проекты (в том числе якобы в производство защитных масок), использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в сети.

По словам представителя ЦБ, наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в текущем году на лжефорексеров, действующих в интернете, через мессенджеры, Skype, IP-телефонию. Рост по сравнению с январем—сентябрем 2019 года составил около 40%.

Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов.

«Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом, они определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии»,— передала пресс-служба ЦБ слова директора департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерия Ляха.

Он напоминает, что оказывать услуги на финансовом рынке имеют право только компании, зарегистрированные в России. Если человек заключает договор с компанией с зарубежной «пропиской», при возникновении проблем ему придется решать спорные вопросы в судах иностранной юрисдикции.

Полина Смородская