Скандалы: За хищения «Партии» взяли адвоката

30.10.2020, 17:15, Разное

В деле о рейдерском захвате активов Александра Минеева появились новые фигуранты

Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил еще одно уголовное дело о попытке рейдерского захвата активов застреленного киллером в январе 2014 года основателя сети магазинов «Партия» и «Домино» Александра Минеева. Речь идет об 11 предполагаемых участниках схемы по легализации похищенного имущества, общая стоимость которого превышала 9 млрд руб. Не последнюю роль в преступных схемах, по версии следствия, сыграл столичный адвокат Сергей Боголюбский, которого в четверг арестовал Басманный суд столицы.

По данным “Ъ”, уголовное дело, касающееся захвата имущества покойного мультимиллионера Александра Минеева, возбудил и. о. руководителя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР полковник юстиции Сергей Щербина. Согласно подписанному им постановлению, с марта по ноябрь 2013 года «организованная группа» похитила у господина Минеева 21 объект недвижимости в Москве общей стоимостью более 9,3 млрд руб., переведя на себя 100% доли в уставных капиталах владевших ими коммерческих структур. Как считают в ГУРОВД, это сделали восемь злоумышленников вместе с «неустановленными лицами».

Между тем большая часть из уже известных лиц, подлежащих к привлечению к ответственности за легализацию полученного ими в результате преступления имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), ранее упоминалась следователями.

В частности, это один из предполагаемых организаторов попытки отнять все активы у Александра Минеева проживающий в Великобритании бывший зять Бориса Березовского, известный предприниматель в области IT-технологий Георгий Шуппе, также находящийся за границей бизнесмен Михаил Некрич (как рассказывал “Ъ”, Генпрокуратура РФ пыталась добиться экстрадиции обоих, но безуспешно) и бывший сотрудник охраны основателя «Партии» Дмитрий Куриленко, любивший представляться генералом разведки. Кроме того, там фигурируют имена близких к господину Минееву и помогавших ему в управлении финансами Сергея Тарасова и Бориса Караматова и ряда других лиц, включая Омара Сулейманова, который находится в розыске и является одним из предполагаемых исполнителей заказа по физическому устранению бизнесмена. Все они являются фигурантами дел о заказном убийстве или мошенничестве (ст. 105 и ст. 159 УК РФ). Там также упоминается 43-летний столичный адвокат Сергей Боголюбский. Его не раз называли активным участником схемы по переоформлению активов Александра Минеева на рейдеров, но ходатайство следствия о его аресте по подозрению в мошенничестве и легализации имущества Басманный райсуд Москвы рассмотрел и удовлетворил только в четверг вечером. По решению судьи Артура Карпова он заключен в СИЗО до 22 декабря.

По версии СКР, именно господин Боголюбский подыскал и купил несколько зарегистрированных в Белизе и на Сейшельских островах коммерческих фирм, которые втайне от Александра Минеева стали по фиктивным документам владельцами его недвижимости.

Их бенефициаром при этом стал знакомый адвоката — некто Осовский. Позже при его участии этот владелец переписал в Великобритании все компании на господина Шуппе.

Еще трех человек следователи считают пособниками «отмывания» имущества — адвокатов Камиля Казиева и Игоря Лесковского, а также бывшую управляющую офшорными компаниями Александра Минеева, находящуюся в розыске уроженку Подольска 33-летнюю Юлию Егорову.

Надо отметить, что расследование нового уголовного дела и. о. главы ГУРОВД поручил одному из опытнейших своих сотрудников, старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР генерал-майору юстиции Роману Нестерову, известному, в частности, по делу о коррупции бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

По версии следствия, организовать рейдерский захват имущества злоумышленники решили в 2013 году. Тогда давно отошедший от торговли электроникой Александр Минеев перебрался в Лондон, где затеял бракоразводный процесс с женой Ириной. Между тем в России, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, у него оставались многочисленные активы в виде недвижимости. По некоторым оценкам, их общая стоимость достигала $1 млрд, а сумма ежемесячных платежей за аренду составляла сотни тысяч долларов. О попытке групп аферистов, среди которых был и адвокат его жены Вадим Веденин, переписать его имущество на других Александру Минееву стало известно от своих юристов. Он инициировал подачу исков о признании сделок недействительными в арбитражные суды от имени своей помощницы по офшорам Юлии Егоровой, а также собирался обратиться в правоохранительные органы. В результате, как считают в СКР, госпожу Егорову просто перекупили, заплатив ей порядка 15 млн руб., а самого Александра Минеева застрелили.

Как сообщал “Ъ”, расследование масштабных хищений активов Александра Минеева началось еще в 2018 году, а несколько месяцев назад в отношении ряда его участников оно было завершено. Тем не менее другие эпизоды продолжают расследоваться, и не исключено, что в них появятся новые фигуранты.

Сергей Сергеев