Французским посольствам поручено усилить меры безопасности

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30.10.2020, 17:08, Новости дня

Французские власти дали распоряжение посольствам республики в других странах усилить меры безопасности после того, как в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы решили принять все меры, чтобы обеспечить защиту наших интересов, наших граждан. Инструкции были даны нашим послам с тем, чтобы усилить безопасность», – сообщил Ле Дриан по итогам заседания Совета обороны, который был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу утром в связи с терактом в Ницце, передает ТАСС.

Глава МИД Франции также отметил, что французским лицеям за рубежом разрешено возобновить занятия после каникул только при условии обеспечения дополнительных мер безопасности. «Мы взаимодействуем с местными властями, которые помогают нам обеспечивать безопасность», – сказал он.

Ле Дриан Франции отметил, что «всем французским гражданам, находящимся за рубежом, направлена рекомендация о необходимости соблюдать меры предосторожности, потому что угроза существует повсюду».

Совет обороны был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу утром в связи с терактом в Ницце.

Напомним, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В саудовском городе Джидда охранник французского консульства получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом.

Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.



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