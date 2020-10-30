Лондонский суд отклонил иск россиянина к экс-сотруднику МИ-6

30.10.2020, 17:08, Новости дня

Суд Лондона отклонил иск владельца группы компаний XBT Holding Алексея Губарева к бывшему сотруднику внешней разведки Великобритании Кристофера Стила, чья фирма Orbis Business Intelligence упомянула россиянина в «досье» на президента США Дональда Трампа.

«Истцу полагалась бы существенная компенсация, если бы он смог доказать, что ответчик по закону несет ответственность за публикацию , ставшую причиной иска. Однако доказать этого ему не удалось. Таким образом, иск господина Губарева отклоняется. Иск Webzilla Ltd’s также должен быть отклонен по этой причине», – цитирует ТАСС решение судьи Марка Уорби

По его словам, ответчик не передавал текст «досье» СМИ, что и стало одним из оснований для решения суда. Как говорится в сообщении, адвокаты Стила утверждали, что документы журналистам передал бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, не имевший на это разрешения. В результате публикации «досье» компания Губарева понесла большие репутационные и финансовые убытки.

Напомним, Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США в 2016 году назвала еще один российский «источник» компрометирующего досье на Трампа, утверждая, что это 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.

Личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Данченко, родившийся в советские времена на Украине и учившийся в Перми. После он работал в США, будучи специалистом по РФ и Евразии. По утверждению Wall Street Journal, Галкина снабжала его информацией, когда в 2016 году работала на Кипре в компании XBT Holding Губарева.

Ранее экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».