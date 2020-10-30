При землетрясении в Турции погибли четыре человека

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30.10.2020, 17:08, Новости дня

При землетрясении в провинции Измир на западе Турции погибли минимум четыре человека, больше 100 получили различные ранения, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

«По меньшей мере четыре человека погибли и 120 получили ранения», – цитирует сообщение турецкого ведомства РИА «Новости».

Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас договорились об оказании странами взаимопомощи после землетрясения, сообщил источник в турецком дипломатическом ведомстве.

«Глава МИД Греции Дендиас позвонил нашему министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу и выразил сочувствие в связи с произошедшим в Измире землетрясением. Оба министра договорились, в случае необходимости, о взаимной помощи и поддержке», – сказал собеседник агентства.

Также стороны условились оставаться в постоянном контакте.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунам. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.



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