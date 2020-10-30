Россиянам, не проголосовавшим за внесение изменений в Конституцию, ограничат доступ к сайту госуслуг

30.10.2020, 17:02, Разное

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект «О персональной ответственности граждан за пассивное участие в общественно-политической жизни Российской Федерации».

Согласно тексту документа, граждан, не принимавших участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, могут поразить в правах. Помимо утраты социальных льгот, их заблокируют на едином сайте госуслуг сроком на 5 лет.

– На самом деле мере весьма болезненная. Не поддержал человек поправки в Конституцию и всё считай проблем себе нажил. Он же не о своих кредитных задолженностях не узнает, вернее узнает, когда уже судебный пристав придёт, не узнает о размере пенсии, штрафах и прочем. А в то же время его ответственный сосед будет над ним посмеиваться и круглосуточно ходить на госуслуги, — прокомментировал идею законопроекта его автор, депутат Евгений Фёдоров.

Фёдоров напомнил, что имплементация (в международном праве фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, осуществляется путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты – ryb.ru) закона будет вводиться постепенно до марта 2021 года, пока ответственные органы получат списки участвовавших во всероссийском голосовании от Центризбиркома и изучат дело каждого пропустившего плебисцит индивидуально. После этого часть граждан, прежде всего, тех, кто не сумел проголосовать по состоянию здоровья, ожидает амнистия. Отлучённые от Госуслуг смогут оспорить свою дисквалификацию в суде.