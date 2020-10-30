 

Россиянам, не проголосовавшим за внесение изменений в Конституцию, ограничат доступ к сайту госуслуг

30.10.2020, 17:02, Разное

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект «О персональной ответственности граждан за пассивное участие в общественно-политической жизни Российской Федерации».

Согласно тексту документа, граждан, не принимавших участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, могут поразить в правах. Помимо утраты социальных льгот, их заблокируют на едином сайте госуслуг сроком на 5 лет.

– На самом деле мере весьма болезненная. Не поддержал человек поправки в Конституцию и всё считай проблем себе нажил. Он же не о своих кредитных задолженностях не узнает, вернее узнает, когда уже судебный пристав придёт, не узнает о размере пенсии, штрафах и прочем. А в то же время его ответственный сосед будет над ним посмеиваться и круглосуточно ходить на госуслуги, — прокомментировал идею законопроекта его автор, депутат Евгений Фёдоров.

Фёдоров напомнил, что имплементация (в международном праве фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, осуществляется путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты – ryb.ru) закона будет вводиться постепенно до марта 2021 года, пока ответственные органы получат списки участвовавших во всероссийском голосовании от Центризбиркома и изучат дело каждого пропустившего плебисцит индивидуально. После этого часть граждан, прежде всего, тех, кто не сумел проголосовать по состоянию здоровья, ожидает амнистия. Отлучённые от Госуслуг смогут оспорить свою дисквалификацию в суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Диетологи назвали пять круп для поддержания здоровья и похудения

20.10 / “Почувствуйте эту легкость”: Настя Каменских снимком в бикини вызвала критику подписчиков

25.06 / Скандалы: «Аэрофлот»: если очень хочется, то можно

22.07 / Тридцать семь и одна

05.09 / Главный нарколог Кузбасса Лопатин объяснил, почему нельзя пить самогон

19.08 / ЭКСКЛЮЗИВ-Китай наращивает закупки нефти у США перед обзором торговой сделки — источники

03.07 / Ученые: Коронавирус мутировал и стал более заразным

11.09 / Коварство и любовь: тайны Chlamydia trachomatis

30.06 / “И спелись, и спились”: Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

25.09 / Мнение: Бесплатный как ненужный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска