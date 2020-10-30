«Роскосмос» планирует коррекцию орбиты МКС 12 ноября

30.10.2020, 16:53, Разное

В «Роскосмосе» планируют 12 ноября провести очередную коррекцию орбиты МКС на 1,1 км. Это необходимо для более лучших условий перед отправкой на станцию транспортного корабля.

На весну 2021 года запланирован полёт пилотируемого модуля «Союз МС-18», и в связи с этим сейчас рассматривается вопрос об изменении траектории Международной космической станции. Исходя из плана «Роскосмоса», двигатели грузового космического аппарата «Прогресс МС-14» включатся ровно в 22:35 по МСК и проработают в течение 363 секунд. Таким образом станция увеличит свою орбиту на 1,1 км, до 419 км, над поверхностью Земли.

Это не первая коррекция в 2020 году. В прошлый раз двигатели всё того же «Прогресса» включали 7 октября. Они проработали 412 секунд и приблизили МКС к Земле на 1,3 км. Новым манёвром в «Роскосмосе» намерены вернуть станцию на прежнюю высоту.