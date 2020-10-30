Ученые: Позитивные эмоции связаны с меньшим ухудшением памяти

30.10.2020, 16:53, Разное

Ученые из США связали позитивные эмоции с меньшим ухудшением памяти. Психологи считают «положительным аффектом» состояние, когда люди являются бодрыми и испытывают энтузиазм.

Некоторые хотят, чтобы определенные воспоминания оставались на всю жизнь. Однако существуют определенные эмоциональные и физические факторы, которые могут негативно влиять на способность сохранять информацию в течение продолжительного периода времени. В эксперименте ученых на эту тему принял участие 991 человек среднего и пожилого возраста. Сама же научная работа проводилась в три этапа.

В каждый период испытуемые сообщали о получаемых за последний месяц положительных эмоциях. В последних двух тестах исследователи предложили им выполнить задание на производительность памяти. Они заключались в запоминании слов сразу же после их озвучивания. К тому же их необходимо было повторить через 15 минут.

Исследователи отследили взаимосвязь между положительным аффектом и ухудшением памяти, принимая во внимание пол, возраст, образование, депрессию, экстраверсию. Результаты показали, что с возрастом эта функция ухудшается, но данный процесс происходит медленнее у людей, которые стараются по жизни позитивно мыслить.