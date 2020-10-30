Мнение: О нигерийских спамерах
30.10.2020, 16:50, Разное
Вот женщина пишет историю о том, как ее хотели развести на сайте знакомств.
Она пишет эту историю как прикол и даже хвастается, как спрыгнула с крючка мошенника.
Не видит ничего особенно в том, что она вообще вступила в такую переписку и поддерживала ее.
Думает, что ничего не потеряла, даже приобрела опыт.
И развлеклась. Слила лишнее время в унитаз.
А на самом деле слила не только время.
Опишите подробно, что именно теряет человек, ведя подобные переписки.
Автор пишет, чтобы толпы других женщин (не таких умных как она) предупредить о ловкости мошенников (ловких как бревно), но ничего не пишет о том, что причина всего что произошло и могло бы произойти – распахнутая хлеборезка и щипцы протяженностью до Аргентины. Видите это в ее единственном ответе и в контексте всей ситуации?
Из моей ленты (была) история, поэтому мы ее разберем. Я перекопирую для удобства.
“Легкая добыча для мошенников
За неделю удовольствия от переписки с помощником капитана судна плывущего из Аргентины в порт Приморск (г.Выборг) мне пришел счет-«посылка» на 88 бел.руб. (почти 3000 российских) и счетчик, если не заберу ее в течении месяца по 1р за хранение за один день + 1000 россии. Благо дольше хранить они не могут.
Если обрабатывать за неделю от 10 до 50 женщин ищущих большой и чистой любви, то неплохой заработок.
Не знаю как я ввязалась в эту переписку ( с СЗ привалило счастье).
Уже на втором письме было понятно, что это массфолловинг), но рыбность не дала прекратить слив внимания и я поплыла по течению, точно ожидая развод на деньги. Дождалась)))
Приведу начало и конец переписки, письма явно под копирку, пишущий не удосуживался читать мои ответы и отвечать на вопросы
первое письмо:
«и снова здравствуй) предлагаю без церемоний и сразу перейти на “ты”,
не люблю реверансы) как дела? как настроение? надеюсь ничто и никто не
мешает новому знакомству?) я делаю это в впервые на сайте знакомств,
поэтому прошу не судить строго) мне 48, не женат, но был однажды, без
детей. не пьяница, не дебошир, некурящий, с чувством юмора,
добродушный, простой, открытый и общительный, наверное, я так себя
вижу) в меру спортсмен и путешественник, по профессии помощник
капитана судна, на данный момент нахожусь в рейсе в море. поэтому
такой способ общения не такой стандартный, надеюсь на понимание. это
временно, поэтому прошу не отталкивать общение, ввиду далекого
местонахождения) на сайте с целью познакомиться, пообщаться и
посмотреть что из этого получится) если заинтересовал, хотелось бы
прочитать в ответ об интересах, увлечениях, пристрастиях и если можно
о “тараканах”, если имеются таковые)) также считаю важным хоть как-то
видеть собеседника и хотелось бы больше фото. на этом прощаюсь с
надеждой на продолжение знакомства и общения)
четвертое письмо:
»привет)) рад получить ответ. впервые такое слышу от тебя) приятно
осознавать что кто-то далеко думает о тебе. как твои дела? как
настроение? надеюсь никто не смеет портить? а если что, говори что
меня знаешь) мне и правда стали очень важны твои письма, твое
внимание, видеть тебя, пусть пока только на фото. я думаю что итогом
переписки должна быть встреча, иначе к чему терять время, я прав? не
подумай что пиши тебе от скуки чтобы развеять будничные дни. ни в коем
случае я не могу и даже не имею права играть чувствами и не в мои
правилах бросать слова на ветер. только не пугайся сейчас) это не
намек ни на что, а то подумаешь что парень поплыл) конечно сложно
судить и делать выводы о человеке по одним только письмам, но думаю
что мы искренни друг с другом и если что-то должно произойти, то
обязательно получится. в порту Приморска будет недолгая стоянка для
загрузки и снова в путь в Аргентину. для судовладельца не выгодны
долгие стоянки. я тут всю ночь думал и мне пришла в голову отличная
идея. позволь мне передать тебе частичку от себя, нет это не палец или
кусок уха, а небольшой сюрприз) отправляю посылкой. не подумай ничего
плохого, это не подкуп и не взятка, ничего не прошу взамен) никаких
обещаний тоже не нужно, это мой жест от всего сердца. слова словами, а
это думаю будет действие, которое хоть как-то покажет мое теплое
отношение к тебе. мы мужчины должны действиями подтверждать свои
слова, позволь мне сделать это. если согласна, напиши куда можно
отправить посылку, нужен адрес, полное имя и лучше будет и телефон.
если опасаешься за домашний адрес, думаю можно до востребования.
подумай пожалуйста и дай мне ответ. только помни что стоянка недолгая)
буду ждать ответ. обнимаю)
мой ответ. Надеюсь никто не подумает, что я позарилась на шоколадку из Австрии):
«Мне будет приятно получить от тебя перышко чайки, которые наверно, кружат в неимоверном количестве около вашего судна) Или засушеную водоросль, намотавшуюся на якорь, или что ты там еще придумал)))
Я сейчас в сплошном “забеге”. 90% сотрудников отправили на карантин и нагрузка на оставшихся сотрудников офиса -4 человека,колоссально возросла.
Ходят слухи, что нас вообще закроют на две недели за свой счет(
Параллельно я все же стартанула новый инстаграмм, сразу получила первый заказ на 3кг пельменей и вечерами буду ваять.
пятое , заключительное письмо »Андрея«:
»привет, милая моя Наташа) не против быть моей хотя бы виртуально?)
как настроение? мне сегодня хочется петь и танцевать) ууухх как я
соскучился по твердой земле под ногами, ты не представляешь) очень рад
что приняла мое предложение, мне будет очень приятно когда будет
держать подарок от меня в своих руках. может прозвучит как-то наивно и
глупо, но может так мы хоть немного почувствуем друг друга) там еще
будет письмо от руки, а сюрприз пусть остается сюрпризом) посылку
отправил курьеркой, так будет намного быстрее и удобнее, потому что
доставят тебе лично в руки куда сама скажешь. ну и надежнее, на нашей
почте может и потеряться) курьер, который принял от меня посылку,
сказал что свяжутся с тобой по электронке как только доставят посылку
в Минск. там уже все уточнят с тобой и привезут. только один нюанс,
тебе нужно заплатить за доставку. такие у них условия, когда отправка
без обратного адреса. но ты не беспокойся, деньги я спрятал в посылке.
не сердись что сделал это не обговорив сначала, но стоянка недолгая и
бегать на судно времени не было. а моя симка кажется навернулась, так
что я без интернета и связи. не обижайся на меня, ничего страшного в
этом не вижу. надеюсь ты тоже) скоро снова в путь в Аргентину.
почти месяц будем в пути. не скучай) обнимаю)«
Я и охнуть не успела, как через 24ч мне прилетело письмо от курьерской службы и »развод « приобрел денежный эквивалент)”
Источник: Эволюция
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