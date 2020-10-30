Мнение: О нигерийских спамерах

30.10.2020, 16:50, Разное

Вот женщина пишет историю о том, как ее хотели развести на сайте знакомств.

Она пишет эту историю как прикол и даже хвастается, как спрыгнула с крючка мошенника.

Не видит ничего особенно в том, что она вообще вступила в такую переписку и поддерживала ее.

Думает, что ничего не потеряла, даже приобрела опыт.

И развлеклась. Слила лишнее время в унитаз.

А на самом деле слила не только время.

Опишите подробно, что именно теряет человек, ведя подобные переписки.

Автор пишет, чтобы толпы других женщин (не таких умных как она) предупредить о ловкости мошенников (ловких как бревно), но ничего не пишет о том, что причина всего что произошло и могло бы произойти – распахнутая хлеборезка и щипцы протяженностью до Аргентины. Видите это в ее единственном ответе и в контексте всей ситуации?

Из моей ленты (была) история, поэтому мы ее разберем. Я перекопирую для удобства.

“Легкая добыча для мошенников

За неделю удовольствия от переписки с помощником капитана судна плывущего из Аргентины в порт Приморск (г.Выборг) мне пришел счет-«посылка» на 88 бел.руб. (почти 3000 российских) и счетчик, если не заберу ее в течении месяца по 1р за хранение за один день + 1000 россии. Благо дольше хранить они не могут.

Если обрабатывать за неделю от 10 до 50 женщин ищущих большой и чистой любви, то неплохой заработок.

Не знаю как я ввязалась в эту переписку ( с СЗ привалило счастье).

Уже на втором письме было понятно, что это массфолловинг), но рыбность не дала прекратить слив внимания и я поплыла по течению, точно ожидая развод на деньги. Дождалась)))

Приведу начало и конец переписки, письма явно под копирку, пишущий не удосуживался читать мои ответы и отвечать на вопросы

первое письмо:

«и снова здравствуй) предлагаю без церемоний и сразу перейти на “ты”,

не люблю реверансы) как дела? как настроение? надеюсь ничто и никто не

мешает новому знакомству?) я делаю это в впервые на сайте знакомств,

поэтому прошу не судить строго) мне 48, не женат, но был однажды, без

детей. не пьяница, не дебошир, некурящий, с чувством юмора,

добродушный, простой, открытый и общительный, наверное, я так себя

вижу) в меру спортсмен и путешественник, по профессии помощник

капитана судна, на данный момент нахожусь в рейсе в море. поэтому

такой способ общения не такой стандартный, надеюсь на понимание. это

временно, поэтому прошу не отталкивать общение, ввиду далекого

местонахождения) на сайте с целью познакомиться, пообщаться и

посмотреть что из этого получится) если заинтересовал, хотелось бы

прочитать в ответ об интересах, увлечениях, пристрастиях и если можно

о “тараканах”, если имеются таковые)) также считаю важным хоть как-то

видеть собеседника и хотелось бы больше фото. на этом прощаюсь с

надеждой на продолжение знакомства и общения)

четвертое письмо:

»привет)) рад получить ответ. впервые такое слышу от тебя) приятно

осознавать что кто-то далеко думает о тебе. как твои дела? как

настроение? надеюсь никто не смеет портить? а если что, говори что

меня знаешь) мне и правда стали очень важны твои письма, твое

внимание, видеть тебя, пусть пока только на фото. я думаю что итогом

переписки должна быть встреча, иначе к чему терять время, я прав? не

подумай что пиши тебе от скуки чтобы развеять будничные дни. ни в коем

случае я не могу и даже не имею права играть чувствами и не в мои

правилах бросать слова на ветер. только не пугайся сейчас) это не

намек ни на что, а то подумаешь что парень поплыл) конечно сложно

судить и делать выводы о человеке по одним только письмам, но думаю

что мы искренни друг с другом и если что-то должно произойти, то

обязательно получится. в порту Приморска будет недолгая стоянка для

загрузки и снова в путь в Аргентину. для судовладельца не выгодны

долгие стоянки. я тут всю ночь думал и мне пришла в голову отличная

идея. позволь мне передать тебе частичку от себя, нет это не палец или

кусок уха, а небольшой сюрприз) отправляю посылкой. не подумай ничего

плохого, это не подкуп и не взятка, ничего не прошу взамен) никаких

обещаний тоже не нужно, это мой жест от всего сердца. слова словами, а

это думаю будет действие, которое хоть как-то покажет мое теплое

отношение к тебе. мы мужчины должны действиями подтверждать свои

слова, позволь мне сделать это. если согласна, напиши куда можно

отправить посылку, нужен адрес, полное имя и лучше будет и телефон.

если опасаешься за домашний адрес, думаю можно до востребования.

подумай пожалуйста и дай мне ответ. только помни что стоянка недолгая)

буду ждать ответ. обнимаю)

мой ответ. Надеюсь никто не подумает, что я позарилась на шоколадку из Австрии):

«Мне будет приятно получить от тебя перышко чайки, которые наверно, кружат в неимоверном количестве около вашего судна) Или засушеную водоросль, намотавшуюся на якорь, или что ты там еще придумал)))

Я сейчас в сплошном “забеге”. 90% сотрудников отправили на карантин и нагрузка на оставшихся сотрудников офиса -4 человека,колоссально возросла.

Ходят слухи, что нас вообще закроют на две недели за свой счет(

Параллельно я все же стартанула новый инстаграмм, сразу получила первый заказ на 3кг пельменей и вечерами буду ваять.

пятое , заключительное письмо »Андрея«:

»привет, милая моя Наташа) не против быть моей хотя бы виртуально?)

как настроение? мне сегодня хочется петь и танцевать) ууухх как я

соскучился по твердой земле под ногами, ты не представляешь) очень рад

что приняла мое предложение, мне будет очень приятно когда будет

держать подарок от меня в своих руках. может прозвучит как-то наивно и

глупо, но может так мы хоть немного почувствуем друг друга) там еще

будет письмо от руки, а сюрприз пусть остается сюрпризом) посылку

отправил курьеркой, так будет намного быстрее и удобнее, потому что

доставят тебе лично в руки куда сама скажешь. ну и надежнее, на нашей

почте может и потеряться) курьер, который принял от меня посылку,

сказал что свяжутся с тобой по электронке как только доставят посылку

в Минск. там уже все уточнят с тобой и привезут. только один нюанс,

тебе нужно заплатить за доставку. такие у них условия, когда отправка

без обратного адреса. но ты не беспокойся, деньги я спрятал в посылке.

не сердись что сделал это не обговорив сначала, но стоянка недолгая и

бегать на судно времени не было. а моя симка кажется навернулась, так

что я без интернета и связи. не обижайся на меня, ничего страшного в

этом не вижу. надеюсь ты тоже) скоро снова в путь в Аргентину.

почти месяц будем в пути. не скучай) обнимаю)«

Я и охнуть не успела, как через 24ч мне прилетело письмо от курьерской службы и »развод « приобрел денежный эквивалент)”