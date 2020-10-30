 

По факту смерти пациентов в ковидном госпитале Ростова-на-Дону завели дело

30.10.2020, 16:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пятерых пациентов в госпитале для коронавирусных больных на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону.

«11 октября 2020 года в МБУЗ «Городская больница № 20 Ростова-на-Дону» наступила смерть пятерых пациентов, находившихся на лечении от новой короновирусной инфекции COVID-19. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

Ранее ростовские СМИ сообщали, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что властям Ростова-на-Дону необходимо провести соответствующее разбирательство по этому вопросу.



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