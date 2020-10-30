 

Мнение: а здесь я согласен с Путиным

30.10.2020, 16:35, Разное

 Безусловно надо усилить существующие законы и строго наказывать за сопоставление и отождествление действий советских войнов и нацистов!
 Надо защищать историческую правду всеми средствами, в том числе и уголовными.
 Какие тут к черту могут быть сравнения!
 Советские солдаты уже в 20-х годах рассреливали тамбовских крестьян, когда нацисты ещё только мечтали о власти.

 Советские воины участвовали в раскулачивании русских, украинских, сибирских  крестьян и депортации национальных меньшинств задолго до того, как нацисты приступили к окончательному решению еврейского и славянского вопроса.
 Кто создавал оградительные отряды, чтобы не выпустить умирающих украинских крестьян в города во время Голодомора? Ну не нацисты же!
 Кто устроил массовый расстрел польских безоружных военнопленных, первый в истории Второй МИровой войны? И здесь советские коммунисты не отдадут пальму первенства каким-то там нацистам.
 Так что нечего тут……
 А теперь серьёзно и печально – Совок думает, что если он запретит об этом говорить, то исторические факты как-то поменяются.
 Как говорил духовный отец нынешнего президента РФ и гениальный отец русского народа – молчание знак согласия!
https://ria.ru/20201027/putin-1581807300.html

Источник: Теория элит



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