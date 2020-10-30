В Сети появились первые свадебные фотографии Ольги Серябкиной

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30.10.2020, 16:17, Разное

Певица Ольга Серябкина опубликовала первые свадебные фотографии. Съемка проводилась в одном из австрийских городов недалеко от Альп.
Ольга Серябкина в пятницу пояснила фанатам радостную новость: она тайно вышла замуж за бизнесмена по имени Георгий. На своей странице в социальной сети Instagram исполнительница показала свадебные фотографии, на которых она предстала в белоснежном платье и кружевной фате. Пара прогуливалась на фоне гор и осеннего леса по зеленым полям.

На одном из кадров Серябкина позировала в коротком платье, которое, артистка, скорее всего, надела после завершения официальной части церемонии бракосочетания. В описании к посту знаменитость отметила: «Я счастлива».

В комментариях к публикации подписчик и коллеги по цеху начали массово поздравлять Ольгу Серябкину с замужеством. Они сделали массу комплиментов артистке по поводу ее внешнего вида в день свадьбы.

Со своим мужем певица познакомилась во время работы над сольным проектом. Избранник имеет отношение к шоу-бизнесу, но не является медийной личностью. О свадьбе Серябкиной не знали даже дизайнеры, которые шили для нее платья. Все они думали, что в этих нарядах знаменитость предстанет в одном из своих новых клипов.



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