“Этому делу семь лет”. Глава КСУ сказал, что не пойдет на допрос в ГБР

30.10.2020, 16:15, Новости дня

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 30 октября на брифинге заявил, что не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны правоохранительным органам поручили начать расследование в отношении Конституционного суда Украины относительно антикоррупционных законов.

“Что вы думаете? Работа началась сразу. Вчера вечером в 23.00 меня ищут двое следователей – для вручения повестки как свидетелю. Интересно, если сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте, зачем в 23.00 искать председателя суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как председатель суда приезжает – с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей ГБР”, – рассказал Тупицкий.

На сайте ГБР в это время появилось сообщение, что главу КСУ вызвали на допрос в рамках дела о влиянии преступной организации на деятельность хозяйственных судов.

“Это [дело] об автоматическом распределении и прочем. Почему это мне известно? Потому что меня много лет назад уже допрашивали. Этому делу семь лет. Это события 2013–2014 годов, когда была Революция достоинства и были определенные изменения. Меня допрашивал отдел [спец расследований Генпрокуратуры Сергея] Горбатюка. Это был отдел, который не подчинялся даже генпрокурору [Юрию] Луценко. И если бы там было подозрение, то я там уже был с подозрением. [Экс-глава Офиса генпрокурора Руслан] Рябошапка проверял этот вопрос, не было вручено подозрение. Я попрошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого”, – сказал Тупицкий.

Он отметил, что у свидетеля и подозреваемого разные права в процессе.

“Я уже допрошен. А это не только допрос был. Следователь отдела Горбатюка проводил допросы там, где я работал, – во Львове […], в Днепропетровске. Я спросил у следователя: “Вы убедились, что я непричастен к этому?” Ответ следователя: “Никто на вас ничего не сказал”, – заверил Тупицкий.

Главу КСУ вызвали в ГБР на 2 ноября. Заседание СНБО, о котором упоминал Тупицкий, состоялось 29 октября. В ходе заседания президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ. К ночи он его подал в Верховную Раду как неотложный. Тупицкий считает, что этот законопроект имеет признаки конституционного переворота.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина 29 октября НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей.

Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.