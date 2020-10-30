“Слуга народа” подготовит проект изменений в Избирательный кодекс – Корниенко

30.10.2020, 16:15, Новости дня

Парламентская фракция “Слуга народа” подготовит проект изменений в Избирательный кодекс Украины. Об этом в эфире канала “1+1” 29 октября сообщил нардеп от этой политсилы Александр Корниенко.

“Что касается реформы избирательного законодательства, это тоже будет. Кодекс несовершенный… Он принят прошлой Верховной Радой… Мы только снимали вето президента. И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение, реформу, на основе того опыта, который есть в том числе и в комиссиях в день голосования, чтобы следующие выборы и парламентские, и местные лучше проходили и для комиссий, и для людей”, – сказал политик.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1).

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября ветировал принятый Избирательный кодекс и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом поправок президента.

Последний раз изменения в Избирательный кодекс Верховная Рада вносила 16 июля 2020 года. Принятый проект определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.