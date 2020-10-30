ГБР расследует уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого

30.10.2020, 16:15, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины расследует уголовное производство в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев, сообщает 30 октября пресс-служба ведомства.

“Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины”, – отметил Сухачев.

По предварительной информации, группа лиц, среди которых был нынешний председатель КСУ, в июле 2018 года незаконно присвоила земельный участок. При этом Тупицкий заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении земельного участка на территории Украины и отнесения ее к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

“Таким образом он совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка или самовольное строительство) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины”, – уточнили в ГБР.

По данным программы “Схемы”, Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей.

Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.