 

Мнение: В какой стране живет Лукашенко?

30.10.2020, 16:10, Разное

Лукашенко пригрозил участникам акций протестов жесткими действиями со стороны силовиков.

Дословно: «Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. […] Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук».

«Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — заключил Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

Мне не понятно, в какой виртуальной реальности живет Лукашенко? Какая связь между мирными протестами и фашистками знаменами на линиях электропередач?

Или он называет фашистским флаг, под которым в 1994 году в первый раз присягал на верность народу и конституции, которую потом не раз переписывал под себя?

Тревожно мне и на счет слов Лукашенко «должен уйти оттуда как минимум без рук». Вообще-то это силовики нападаюи на мирных протестующих, а не наоборот. И что теперь? Силовиков Беларуси вооружат мачете?

На снимке: 1994 года, первая церемония инаугурации Лукашенко. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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