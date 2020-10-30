Лукашенко признал ошибки властей

30.10.2020, 16:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти страны после президентских выборов «кое-что упустили» в некоторых аспектах политической ситуации.

«Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что в Белоруссии на тот момент складывалась непростая ситуация. «Парламентские выборы, через ковид мы перешли в президентские выборы. Это вообще была бешеная обстановка. В лечении ковида мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали, нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей», – сказал президент страны.

Лукашенко добавил, что его «подкосило прямо в президентские выборы».

В пятницу Лукашенко на вопрос о возможном окончании своей политической карьеры ответил словами «не дождетесь». По его словам, он намерен продолжать заниматься политикой даже после ухода с поста президента.

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.