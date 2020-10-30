Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

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30.10.2020, 16:08, Новости дня

Роскомнадзор вновь призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ, причиной стала маркировка YouTube контента российских телеканалов как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий».

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения при распространении на территории РФ упомянутого информационного материала», – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Отмечается, что маркировка была установлена на видео с записью эфира общественно-политического ток-шоу «60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 18.40)», вышедшего на телеканале «Россия-1» 28 октября.

«Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», – добавили в ведомстве.

Напомним, в среду Роскомнадзор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требование прекратить цензуру в отношении российской прессы.

Роскомнадзор уведомлял об учащении случаев распространения зарубежными интернет-площадками YouTube, Instagram, Facebook и Twitter фейковой информации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.



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