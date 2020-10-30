Мнение: Строительство жилья в России, 35 метров на шестерых и закрытие музея КГБ

30.10.2020, 16:00, Разное

1. На «Справочнике патриота» вышла статья со статистикой по объёмам строительства жилья в России. Впервые в истории мы вышли на нормальные капиталистические темпы: в последние 2 пятилетки мы строим больше квадратных метров, нежели в какую-либо пятилетку РСФСР. Текущая пятилетка обещает принести нам новый рекорд:

https://ruxpert.ru/Статистика:Строительство_жилья_в_России

Вспомним предыдущие эпохи. При Сталине в 1930-е годы с темпами жилищного строительства всё было грустно, жильё для обычных советских граждан практически не строилось. С 1929 по первую половину 1941 года включительно (за 12,5 лет) было построено всего лишь 137 млн м², тогда в период Гражданской войны и НЭПа, с 1918 по 1928 годы (за 11 лет), было построено 129,9 млн м².

Если разделить и посчитать среднее по годам, получится, что темпы строительства даже несколько снизились (11,8 против 11 млн м² в год). Основная часть активности в первый период приходилась, разумеется, не на опустошительную Гражданскую войну, а на живительный НЭП: даже усечённая версия капитализма легко выигрывала у морально устаревших формаций.

Строители оживились только перед войной, после 1938 года. Во время войны официальные цифры не особенно просели, поскольку в статистике учитывались ещё и объёмы восстановленного жилья. Также восстановление внесло немалый вклад в послевоенную пятилетку.

Мощный рывок начался в 1950-е годы, в основном уже при Хрущёве. Переход на массовое заводское панельное домостроение принёс свои плоды.

В 1960-е темпы ввода жилья фактически не выросли. В 1970-е и 1980-е рост был минимальным, и только при Горбачёве наблюдалось некоторое оживление.

Причины строительной вялости нельзя объяснить одними только материальными факторами. Дефицит жилья в позднем СССР по-прежнему был чудовищным. С другой стороны, вся необходимая индустриальная база уже давным-давно была создана. Казалось бы, имелись все условия для обеспечения населения жильём нарастающими темпами.

Вместе с тем, как видите, что-то пошло не так. Исследователи эпохи полагают, что главной причиной проблем была врождённая управленческая слабость советских министерств: руководители строек не могли ни мотивировать рабочих, ни добиться минимального качества от поставщиков, ни обеспечить своевременный подвоз стройматериалов.

2. По поводу детей и квартир. Семья с четырьмя детьми устала жить в арендованной квартире и решила переехать в собственную студию:

https://flylady-ru.livejournal.com/2051824.html

Квартира белая. Не парились и поклеили везде обои под покрску, не выделяя “зон”, потому что дробить этот вагон смысла нет. Большую часть квартиры отдали детям, естественно. Перегородку сделали из каких-то там блоков.

Мебель тоже вся белая. Квадратных метров это не прибавляет, конечно, но смотрится нормально.

В кадр не влез холодильник, он под столешницей. А в саму кухню не влезла печка. Я решила, что еще 4 года без выпечки я переживу. Держусь, как могу.

В процессе жизни мебель у нас меняется. Организовали нашей школоте места рабочие. Сейчас у нас 2 школьника (2 и 4 класс) и 2 дошколенка (6 лет и 3 года).

Кровати у детей выдвижные. Экономят место, как могут. Неудобны тем, что на нижних ярусах днем не полежишь, удобны тем, что не “съедают” пространство в высоту, да и перестилать их удобнее.

Одна кровать из икеи, а другая ооочень давно с нами, примерно такая.

Обеденный стол раскладной. Не складывается почти никогда. Ящики в нем несуразные, но мне норм.

Спим мы с мужем на диванчике напротив кухни. Я уже просто сплю и вижу себя в своей комнате на кровати с удобным матрасом, а не вот это всё…

В прихожей трёхстворчатый ПАКС. В принципе, нам хватает и на повседневную одежду и на хранение несезонной одежды-обуви. Для верхней одежды повесили тоже икеешную систему (вроде эта).

Ванная планировалась тоже буквально по миллиметру. Изначально мы думали, что поставим там сушильную машину, но сейчас на нее подавливает жаба, да и неизвестно, в какую квартиру мы переедем потом, вдруг она туда не влезет? Так что мы просто купили компактную сушилку, и теперь ванная стала полноценной прачечной, гладильной, ну и санузел выполняет совю функцию. В сантехкоробе спрятались швабра, шланг пылесоса и там же была проточная водогрейка термех, но она сдохла едва прослужив 2 недели (антиреклама, да). Как сказали наши друзья, нам еще повезло, что она у нас тихо сдохла, у них такая же просто взорвалась.

Лоджия выполняет сразу кучу функций:

— спортсклад (3 велика, 4 самоката, скейт, лыжи, коньки и пр. спортивная мелочь);

— склад того, что нам надо изредка типа отверток и елочных игрушек;

— склад того, что нам больше не понадобится, но у я морально не могу отдать манеж-кроватку;

— летний кабинет мужа.

Вот как-то так устроен наш теремок. Тесно, но жить можно, хоть самоизоляция и пожизненный хоумофис мужа внесли свои коррективы и требуют новых решений и затрат.

Почему решились на этот эксперимент? В целях экономии. Во-первых, мало, кто хочет пускать семью с детьми на съемную квартиру, во-вторых, это стоило бы порядка 30 тыр. и мы бы не потянули, даже если бы сдавали студию. Да и нам за 3 года съемных квартир так надоели чужие стены, где ничего не повесь, идиотские обои, планировки, и пр., что свой шалаш кажется раем. Кредиты за мебель и технику погашены, гасим за ремонт и саму ипотеку. Переехать планируем через 1,5-2 года – мне надо выйти на работу, без этого тяжко.

3. В США закрылся музей КГБ:

https://lenta.ru/news/2020/10/29/museum/

Музей шпионажа КГБ, находящийся в Нью-Йорке (США), закроется навсегда. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на основателя музея, литовского коллекционера Юлиуса Урбайтиса.

Как рассказал Урбайтис, музей закрывается из-за ситуации, которая сложилась вследствие пандемии коронавируса. Вещи, составляющие экспозицию заведения, будут распроданы. «Это было трудное решение», — сказал он.

Отмечается, что музей был открыт менее двух лет назад, и в нем выставлялось более 3,5 тысяч экспонатов советского времени. Среди них — пистолет в виде тюбика помады, якобы принадлежавшая Иосифу Сталину настольная лампа, вмонтированная в сумочку фотокамера, стальная тюремная дверь, аппаратура для прослушивания и радиопередатчики, замаскированные под пачки сигарет.

При этом подчеркивается, что Урбайтис и его дочь Агне являются лишь кураторами музея, а его настоящие владельцы предпочли остаться анонимными.

Закрытие музея КГБ — тревожная новость. Похоже американские и британские СМИ недостаточно эффективно раздувают тему российских хакеров, шпионов и спецслужб.