Диетолог раскрыла секрет быстрого выздоровления при вирусных инфекциях

30.10.2020, 15:53, Разное

Врач-диетолог Анжелика Дюваль пояснила о простом секрете быстрого выздоровления при заражении вирусными инфекциями. Как оказалось, для этого можно применить несколько продуктов, которые есть практически на любой кухне.

С приходом холодов увеличивается риск заражения различными простудными заболеваниями. Грипп и прочие вирусы приводят к повышению температуры, насморку, кашлю и другим неприятным симптомам. Если избежать заражения не удалось, для скорейшего выздоровления необходимо не только принимать прописанные лечащим врачом лекарства. Кроме медпрепаратов полезно будет воспользоваться возможностями народной медицины.

Эффективно и быстро избавиться от вредных веществ поможет целебный коктейль, приготовленный из пищевых продуктов, которые можно найти на любой кухне. Вкусное снадобье включает в себя лимон и имбирь, обычную воду, а также, в зависимости от вкусовых предпочтений, мяту. Эти природные «лекари» выводят токсины и другие подобные элементы, что помогает быстрее выздороветь.

При этом жидкость необходимо употреблять по 30 миллилитров на один килограмм веса человека. Вода, подчеркивает врач-диетолог, выступает в роли своеобразного растворителя, вымывающего токсины и приводящего в норму обмен веществ. Питье для употребления должно быть комнатной температуры, имбирь, включенный в коктейль, помогает от воспалений и бактерий. Также он выводит из организма слизь, а лимон, по данным «Ньюинформ», способен защелачивать воду, благодаря чему она лучше усваивается на клеточном уровне.