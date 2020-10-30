 

Роскомнадзор пообещал «немедленно пресекать» оскорбляющие верующих публикации

30.10.2020, 15:48, Новости дня

Роскомнадзор призвал СМИ воздержаться от распространения материалов, которые затрагивают чувства верующих, отметив, что это «квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни».

«В связи с публикациями в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», – говорится в разъяснении ведомства Роскомнадзора.

Позиция органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ, по поводу подобных материалов религиозной тематики, как указано в разъяснении, «всегда была однозначна и последовательна».

«Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности», – предупредили в ведомстве.

Роскомнадзор также призывает российские СМИ воздержаться от публикации материалов, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.

«Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться», – добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей».



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