 

Названы последствия прихода Тихановской к власти: коллапс и развал экономики

30.10.2020, 15:43, Разное

Согласно данным Центризбиркома Белоруссии, Светлана Тихановская на президентских выборах заручилась поддержкой 10% проголосовавших. За прошедшие месяцы уровень ее популярности остался на том же уровне, считает Зубец.

Эксперт убежден, что бывшему кандидату в президенты нечего предложить белорусам. А если Александр Лукашенко уйдет в отставку, то республика останется без управленческого аппарата – вместе с ним посты покинут чиновники, рассуждает Зубец.

По его словам, у Тихановской нет людей, которых можно поставить на ключевые посты. Ее приход к власти означает коллапс и развал белорусской экономики, приводит мнение политолога портал “Украина.ру”.

Зубец полагает, что в первые дни после выборов перед Кремлем стоял выбор – поддержать Лукашенко или Тихановскую. Но помогать оппозиции – не в российских интересах, заявил эксперт.

Тем не менее Зубец считает, что нынешний политический режим в Белоруссии обречен. Поэтому Москва выступает за реформы и мирную смену власти в республике, отметил политолог.

Ранее Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии. Она потребовала от Лукашенко уйти в отставку, выпустить из тюрем политических заключенных и прекратить насилие над протестующими.

26 октября она объявила о начале общенациональной забастовки. План оппозиции провалился: большинство предприятий продолжили работать.

В минувшее воскресенье в Минске прошел очередной митинг оппозиции. Правоохранители применили резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Задержаны 160 человек.



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