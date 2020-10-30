 

Эксперт: Лукашенко в разговоре с Помпео мог назвать условие выхода из Союзного государства

30.10.2020, 15:43, Разное

В разговоре с главой Госдепа белорусский лидер пожелал успехов президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. 3 ноября в США пройдут выборы главы Белого дома.

Безпалько считает, что Лукашенко поступил неосторожно. Это может осложнить его отношения с американскими властями в случае поражения Трампа. Белорусский лидер для Вашингтона – токсичный персонаж, подчеркнул эксперт.

Тем не менее Безпалько не исключил, что Лукашенко продолжает искать поддержки на Западе. Он напомнил, что в экспертной среде говорят о том, что белорусский лидер в разговоре с Помпео мог предложить обменять членство республики в Союзном государстве и ОДКБ на экономическую и политическую поддержку Вашингтона.

При этом эксперт обратил внимание, что разговор Лукашенко с Помпео по разному освещался в белорусских и американских СМИ. В Минске это событие преподнесли как признание легитимности Батьки со стороны США.

Беседа Александра Лукашенко с Майком Помпео состоялась 24 сентября. За несколько дней до этого Минск посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Высокий гость мог напомнить белорусскому лидеру о требованиях Москвы – политической стабилизации и переориентации грузопотоков с прибалтийских на российские порты, полагают в экспертном сообществе.

Лукашенко встречался с Помпео в феврале 2020 года в Минске. Они провели двухчасовые переговоры. Обсуждалась нормализация отношений между двумя странами и возвращение американского посольства.

В Белоруссии продолжается политический кризис из-за переизбрания Александра Лукашенко. Инаугурация на шестой срок состоялась 23 сентября. В Госдепартаменте заявили, что США не считают его законным президентом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: Без шансов на эмпатию

09.10 / СМИ: В мэрии Москвы обсуждают закрытие клубов и баров из-за коронавируса

12.07 / Профессор рассказал об уровне заразности COVID-19

29.10 / Что случается с психикой людей, которых карантин лишил походов в спортзал

05.10 / В Бишкеке митингующих разгоняют газом

28.08 / Мнение: Обратка

30.07 / Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

04.09 / Переваривать молоко способны лишь генетические мутанты

07.10 / Мнение: Изоляция

28.08 / Для проведения парада 2 сентября Лукашенко объявил всеобщую мобилизацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска