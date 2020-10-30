«А что с ним случилось в 1937-м?»

30.10.2020, 15:40, Разное

В Москве у мемориальных досок появились вопросы о фактах политрепрессий.

29 октября 2020 года, в канун дня памяти жертв политического террора и в день Возвращения имен, рядом с мемориальными досками и памятниками в Москве появились вопросы, указывающие на пропущенный в текстах факт государственной репрессии.

Мемориальная доска артисту и руководителю БДТ Алексею Дикому, получившему 5 лет лагерей за постановку спектакля к годовщине смерти Горького. Через три года дело его было прекращено Мемориальная доска актеру Георгию Жженову, в 1938 году по доносу был обвинен в шпионаже и работе на американскую разведку, получил 5 лет лагерей на Колыме и на приисках Дальстроя, впоследствии стал народным артистом СССР Мемориальная доска болгарскому революционеру Роману Аврамову. Аврамов был обвинен в участии в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской организации, расстрелян, а затем реабилитирован Мемориальная доска Бела Куну. Нарком иностранных дел Венгрии, один из лидеров венгерской советской революции. Обвинен в «руководстве контрреволюционной террористической организацией в Коминтерне» и расстрелян вместе с деятелями НКВД в 1939 году. Посмертно реабилитирован Мемориальная доска Гая Гаю. Гай сделал стремительную военную карьеру, но был обвинен в «создании военно-фашистской организации в Красной армии» и арестован. Пытался бежать из-под конвоя, но получил ранение. После двухлетней отсидки был расстрелян, попав под кампанию массовых чисток в Красной армии Мемориальная доска Осипу Мандельштаму. В 1934 году по доносу Мандельштам был арестован за чтение антисталинской поэмы. Отбыв арест, вскоре был вторично арестован НКВД и сослан на Дальний Восток, где скоропостижно скончался от болезни и погребен в братской могиле в 1938 году Мемориальная доска Всеволоду Мейерхольду. Режиссер Мейерхольд был арестован в 1938 году по 58-й статье, показания под которую подписал после двухнедельных пыток. О пытках 66-летний Мейерхольд говорил в письме Молотову. Жена режиссера была убита неустановленными лицами через месяц после ареста Мейерхольда, успев пожаловаться на действия сотрудника НКВД. Мейерхольд был приговорен к расстрелу и расстрелян в 1940 году Мемориальная доска Соломону Михоэлсу. Тела народного артиста и лауреата Сталинской премии Соломон Михоэлса и его спутника были обнаружены на трассе в Минске. В течение 5 лет считали, что смерть наступила в результате несчастного случая, ДТП. Однако после смерти Сталина из показаний министра ГБ Абакумова стало известно, что Михоэлса убили по личному приказанию генсека: задержали, вывезли на дачу и живьем раздавили грузовым автомобилем Мемориальная доска академику Валентину Глушко. Будущий разработчик ракетного двигателя Валентин Глушко был обвинен и после пыток подписал признание в том, что якобы участвовал в антисоветской организации и занимался вредительской работой в оборонной промышленности. Работал в «шарашках» — научных предприятиях тюремного типа с подневольным трудом Мемориальная доска профессору Павлу Обросову. Директор института Склифософского Павел Обросов был арестован в 1937 году и расстрелян на полигоне «Коммунарка» Памятник Николаю Вавилову. Ученый-генетик, занимавшийся и ботаникой, Вавилов был обвинен в том, что, «продвигая заведомо враждебные теории, ведёт борьбу против теорий и работ Лысенко, Цицина и Мичурина» — то есть подрывает научную и технологическую базу советского сельского хозяйства. Смертный приговор Вавилову был заменен на 20-летний срок, но условия содержания и следствия были пыточными. Вавилов умер в 1943 году Мемориальная доска академику Василию Парину. Доктор медицинских наук, физиолог Василий Парин был неожиданно обвинен в шпионаже в пользу США, по обвинению получил 10, по другим источникам 25 лет лагерей в 1948 году. Освобожден в 1953 году после смерти Сталина и полностью реабилитирован. Продолжил научную деятельность и занимал посты руководителя лаборатории Академии наук Мемориальная доска Якову Петерсу. Чекист Петерс сам занимался «чистками» в СССР, например, руководил делами академиков и ученых-гуманитариев. Но в 37-м году он сам попал в жернова, был обвинен как «контра» и расстрелян на полигоне «Коммунарка». А в 1956 году реабилитирован Мемориальная доска академику Борису Полынову. Ученый-геолог, на момент ареста (1937 год) — директор Почвенного института в Москве. Обвинен в том, что был резидентом английской разведки в Москве, обвинения не признал, несмотря на допросы и пытки. В 1938 году был освобожден из-под ареста в связи с прекращением дела. В том же году исключен из состава член-корров Академии наук СССР, но был восстановлен там уже в 1939 году и продолжал научную работу. Мемориальная доска спортсмену Николаю Старостину. Футболист, капитан сборной СССР и основатель команды «Спартака» Николай Старостин смог огорчить Берию серией побед над командой «Динамо», где комиссар ГБ был попечителем. В марте 1942 года Берия сказал Сталину о «профашистских настроениях» Старостина, о его причастности к шпионажу, особая статья обвинения была — «бронирование от армии лиц, подлежащих призыву» в армию. Старостин с братьями получили тюремные сроки. С Николая обвинение было снято через два года, а братья отсидели 10-летний срок. После смерти Сталина и падения Берии Старостины получили приглашение вновь работать в футболе Мемориальная доска о. Павлу Флоренскому. Инженер, богослов Павел Флоренский имел возможность эмигрировать в Прагу, но не воспользовался покровительством жены Максима Горького. После серии доносительских статей был арестован в 1933 году и сослан на 10 лет в лагеря на Север. Там занимался научной работой, исследовал инженерные сооружения на мерзлоте, а затем изучал добычу йода и агар-агара из морских водорослей, сделав ряд научных открытий. Особой тройкой НКВД был приговорен к расстрелу, реабилитирован в 1958 году Мемоиальная доска конструктору Алексею Чаромскому. Советский конструктор авиационных и танковых дизелей был осужден в 1938 году и до 1942 года отбывал наказание в техбюро НКВД («шарашка») Мемориальные доски профессору Алексею Чаянову и профессору Николаю Кондратьеву. Антрополог Александр Чаянов был объектом критики и обвинений в том, что агент «империализма» с конца 20-х годов, в том числе и лично Сталиным. Арестован в 1930-м по обвинению в «организации крестьянского восстания». По вымышленному «делу экономистов» были арестованы и другие ученые, среди них и известный теоретик экономики Николай Кондратьев. Приговорен к расстрелу и расстрелян в 1938 году, а Чаянов годом ранее — в 1937, затем полностью реабилитирован Мемориальная доска Александру Шотману. Коммунист и известный партийный деятель Александр Шотман был обвинен в 1937 году в участии в «троцкистском заговоре», в том же году приговорен к расстрелу, а еще через день расстрелян.