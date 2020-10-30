Маловаты будут: Россия отказала в сертификации секс-игрушкам из Казахстана

30.10.2020, 15:37, Разное

Министерство метрологии и точных наук России отказало в прохождении сертификации резинотехническим изделиям сексуального назначения, произведенным на территории Казахстана. Своё решение чиновники мотивировали тем, что габариты изделий слишком малы и не будут пользоваться спросом на российском рынке.

«В начале января к нам поступил запрос на сертификацию продукции «для укрепления семьи и брака» производства Республики Казахстан. Не знаю, как у них там в Нур-Султане укрепляется, но у нас от таких размеров семьи тысячами распадаются. Этим разве что детишек в садиках смешить, но им еще по возрасту не положено. Ряд наименований вообще поперечного сечения, что это вообще такое? В связи с этим мы вынуждены были отказать в выдаче сертификатов на реализацию продукции на территории России, продавайте такое добро у себя, пожалуйста», — прокомментировал ситуацию главный метролог министерства Максим Дедов.

На данный момент вагоны с секс-игрушками находятся на территории Оренбургской области и готовятся к обратной отправке в Казахстан вместе с составом контрафактного насвая и поддельного трехзвездочного коньяка.