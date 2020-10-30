Производство новых автомобилей в РФ упало на 25 %

30.10.2020, 15:35, Новости дня

Российский авторынок за период с января по сентябрь 2020 года снизился по количеству продаж на 13% по сравнению с прошлым годом.

Также аналитики подсчитали, что местное производство машин снизилось в текущем году на четверть. Всего с начала нынешнего года, по словам Дениса Мантурова, на российском рынке реализовали порядка 1,15 миллиона новых машин. По мнению специалистов, падение спроса на новую технику, а также снижение производства имеет прямое отношение к самоизоляции и временной приостановке основных заводов.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время удастся до конца года покрыть текущие негативные показатели и восстановить прежние объемы при условии отказа от последующей приостановки в работе крупных производственных площадок.