Производство новых автомобилей в РФ упало на 25 %
30.10.2020, 15:35, Новости дня
Российский авторынок за период с января по сентябрь 2020 года снизился по количеству продаж на 13% по сравнению с прошлым годом.
Также аналитики подсчитали, что местное производство машин снизилось в текущем году на четверть. Всего с начала нынешнего года, по словам Дениса Мантурова, на российском рынке реализовали порядка 1,15 миллиона новых машин. По мнению специалистов, падение спроса на новую технику, а также снижение производства имеет прямое отношение к самоизоляции и временной приостановке основных заводов.
Некоторые эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время удастся до конца года покрыть текущие негативные показатели и восстановить прежние объемы при условии отказа от последующей приостановки в работе крупных производственных площадок.
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