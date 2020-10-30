 

Губернатор Курганской области обсудил с военными медиками борьбу с COVID-19

30.10.2020, 15:23, Разное

Бригада медиков ознакомилась с работой местных госпиталей, где лечатся больные с коронавирусом. Глава региона поблагодарил специалистов и посоветовался с ними о том, как можно повысить качество медпомощи.

“Мы проговорили вопросы дислокации, на какие направления в первую очередь поедут эти специалисты, потому что это высокопрофессиональные ребята”, – прокомментировал Шумков итоги встречи.

Впечатлениями от медучреждений Кургана поделился старший группы военных медиков Алексей Сигидаев. Он предложил по мере возможности оказывать помощь согласованным учреждением и объединить организационно-консультативную поддержку. В группе есть инфекционист, анестезиолог, лаборант, рассказал Сигидаев.

Губернатор Курганской области лично обратился за помощью в борьбе с COVID-19. Помимо медиков Минобороны, от Минздрава в регион прибыли специалисты из других регионов. Поддержка федеральных ведомств помогает стабилизировать ситуацию, отметил Вадим Шумков.

По сравнению с началом года в области в 10 раз увеличено число коек для больных COVID-19. На станцию скорой помощи доставлено 60 новых автомобилей, закупается новое оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Власти региона уделяют много внимания профилактике распространения вируса. Регулярно проверяются объекты торговли, транспорт, жилые дома. Проведение массовых мероприятий ограничено.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / «Мы строим украинское войско»

05.07 / Жившую в нищете Люсьену Овчинникову из «Девчат» не приглашали сниматься в кино

12.08 / “Это было интересно”: Юлия Высоцкая озадачила поклонников ультракороткой стрижкой

14.09 / Мнение: Шведы и французы подтвердили – в Навальном «Новичок»

03.09 / Мнение: Принцессы-драконы

07.08 / Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии

25.10 / Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах

06.07 / Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось силой забирать у кришнаитов

03.08 / Ученые: Тренировки помогают детям получать хорошие оценки

27.07 / Жуткая тень и «чужая» рука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска