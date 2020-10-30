Губернатор Курганской области обсудил с военными медиками борьбу с COVID-19

30.10.2020, 15:23, Разное

Бригада медиков ознакомилась с работой местных госпиталей, где лечатся больные с коронавирусом. Глава региона поблагодарил специалистов и посоветовался с ними о том, как можно повысить качество медпомощи.

“Мы проговорили вопросы дислокации, на какие направления в первую очередь поедут эти специалисты, потому что это высокопрофессиональные ребята”, – прокомментировал Шумков итоги встречи.

Впечатлениями от медучреждений Кургана поделился старший группы военных медиков Алексей Сигидаев. Он предложил по мере возможности оказывать помощь согласованным учреждением и объединить организационно-консультативную поддержку. В группе есть инфекционист, анестезиолог, лаборант, рассказал Сигидаев.

Губернатор Курганской области лично обратился за помощью в борьбе с COVID-19. Помимо медиков Минобороны, от Минздрава в регион прибыли специалисты из других регионов. Поддержка федеральных ведомств помогает стабилизировать ситуацию, отметил Вадим Шумков.

По сравнению с началом года в области в 10 раз увеличено число коек для больных COVID-19. На станцию скорой помощи доставлено 60 новых автомобилей, закупается новое оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Власти региона уделяют много внимания профилактике распространения вируса. Регулярно проверяются объекты торговли, транспорт, жилые дома. Проведение массовых мероприятий ограничено.