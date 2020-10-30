Вслед за Тимати: Анастасия Решетова стала ведущей шоу на ТНТ

30.10.2020, 15:20, Разное

Не так давно стало известно, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений. Само собой, некоторые подписчики рэпера и модели начали писать о том, что таким образом пара хочет привлечь к себе внимание и “хайпануть” на разводе. Масла в огонь подлил и тот факт, что вскоре после расставания Тимати объявил, что станет новым героем шоу “Холостяк”. Теперь на ТНТ “засветится” и Анастасия Решетова: она станет ведущей шоу “Ты — топ-модель”, аналога американской программы America’s Next Top Model.

Анастасия РешетоваЭто шоу о том, как устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене,- заявила Анастасия Решетова на презентации шоу. Соведущими модели станут актер, шоумен и сценарист Александр Гудков и стилист и основатель модного образовательного проекта SCHOOL GOSH Гоша Карцев. Кастинг для желающих принять участие объявили 21 октября.

Тимати и Анастасия Решетова с сыном РатмиромНапомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года, а официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.

Сейчас Тимати находится в активном поиске не только своей половины, но и своего творческого пути: недавно он ушел из своего же лейбла Black Star, к тому же станет новым героем реалити-шоу “Холостяк”.

Тимати и Анастасия Решетова с сыном Ратмиром