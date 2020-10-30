Скандалы: Не в «Зенита» корм…

30.10.2020, 15:15, Разное

Почему самый дорогой клуб страны, на который «Газпром» тратит 200-300 млн евро в год, вновь проиграл c позором

Футбольные болельщики недоумевают, почему имея такой сильный и дорогой состав, чемпион России так трусливо и бездарно играет в европейских кубках. В российском футболе произошло хоть и неприятное, но вполне ожидаемое событие: все три клуба, выступающие в престижной европейской Лиге чемпионов проиграли свои матчи. Но главное даже не в проигрышах, поскольку и «Краснодар», и московский «Локомотив» все-таки пытались дать бой своим куда более именитым соперникам лондонскому «Челси» и мюнхенской «Баварии», а вот игра чемпиона России, питерского «Зенита» против дортмундской «Боруссии» возмутила и болельщиков, и специалистов.

«У «Боруссии» за полтора тайма было два момента. «Автобус» у ворот Кержакова был припаркован знатный, гости начинали встречать хозяев на границе своей трети поля. Смотреть на это было невыносимо, но искомые 0:0 приносило. Но «Зенит» с нулем ударов в створ — это какой-то тотальный мрак. Полярная ночь…» — так прокомментировал итог известный спортивный журналист и писатель Игорь Рабинер.

Его коллеги были возмущены не меньше:

«Что же касается матча «Зенит» — «Боруссия», то Семак (тренер питерцев) выбрал неверную тактику. За примерами далеко ходить не надо. Все видели как «Локомотив» играл с «Баварией», ключевое слово тут именно ИГРАЛ. «Краснодар» не сильно отстал, да посыпались во втором тайме и начали пропускать, но и у быков усилить игру было некем. Тут же «Зенит» имеет длинную скамейку и более квалифицированных футболистов, казалось бы.

Трусливая тактика не приводит ни к чему хорошему. Лучше проиграть 4-0 как «Краснодар», но выглядеть достойно, чем как «Зенит» имени Семака проиграть 0-2, но на поле ничего из себя представлять. А играли даже не против лучшего клуба мира («Бавария») и не против одного из самых дорогих («Челси»). При не самом худшем подборе футболистов просидеть в свой штрафной 88 минут — ну это нужно уметь! И это чемпион страны и первая корзина. В следующем году таких подарков не будет. «Зенит» в Дортмунде смотрелся примерно как Уфа, что показывает настоящий уровень Семака как тренера…» — пишет обозреватель спортивного канала «Валераверим!»

Спортивный журналист Максим Алланазаров, назвавший третьесортными российские клубы в Европе а сам уровень российского футбола настолько низким, что чуда ждать не следовало:

«Российский гегемон «Зенит» уже во 2-м туре Лиги чемпионов практически теряет шансы на выход из группы и оказывается неконкурентоспособным в сравнении со своими соперниками. Удельный вес двух последних побед в чемпионате России сегодня не позволяет лидеру нашего футбола рассчитывать на плей-офф ЛЧ. Мы деградируем, это особенно заметно даже на фоне не самых распиаренных европейских команд. В последний раз «Зенит» выходил из группы в Лиге чемпионов пять лет назад.

Наш футбол сегодня находится на таком уровне, что мы хвалим взахлеб «Локомотив» за поражение (!) от «Баварии», которое не оказалось крупным. Мы будем бесконечно долго радоваться и отмечать через года круглые даты тех немногих голов наших парней в составах европейских команд. Мы станем без конца обсуждать возможность отъезда лидеров нашей сборной в Европу и следить за каждым их шагом, как за самым интересным сериалом. К сожалению, российский футбольный болельщик сегодня — человек третьего сорта, вынужденный довольствоваться тем немногим, что доступно для него на европейской сцене…»

Коллега Алланазарова Дмитрий Гирин тоже считает, что «в поражениях от клубов из Германии и Англии нет ничего удивительного. Если посмотреть, то за последние четыре года у нас набирается в среднем одна победа на всех на групповом этапе в матчах с европейской элитой…»

Тут необходимо отметить вот такую важнейшую деталь. Российский футбол, как впрочем, и почти все в нашей стране – это уникальнейшее явление: за исключением двух (!) клубов — московского «Спартака» и «Краснодара» — все остальные либо полностью находятся на государственном бюджете, либо частично. И при этом зарплаты футболистов одни из самых высоких в мире! То есть платят им граждане страны из своего кармана! Такого, пожалуй, не встретить ни в одной стране мира!

Это, помимо прочего, свидетельствует еще и об истинных размерах популярности «спорта номер один» в стране: она очень низкая. Стадионы часто пустуют, за исключением так называемых «дерби». И вопреки чаяниям властей, чемпионат мира 2018 года на популярность футбола не повлиял никак. Так зачем же это все нужно, раз российским гражданам футбол не нравится? Почему они должны его оплачивать? Им больше денег некуда девать?

Вот что думают по этому поводу люди, хоть и далекие от большого спорта, но искренне не понимающие, зачем государство тратит столько денег на бесполезные спортивные проекты. Журналист Павел Пряников пишет:

«И «Зенит» проиграл на выезде дортмундской «Боруссии» 0:2, второе поражение российского клуба в Лиге чемпионов. Газпрому или точнее – российскому правительству стоит призадуматься, а нужны ли эти траты госконцерна на «Зенит» по $200-300 млн. в год (15-20 млрд. руб.)? Тем более в эпоху ковида, когда не только простые люди начинают экономить на всём, но и бюджеты секвестируют. И вообще мир отказывается от роскоши и демонстративного сверхпотребления. На аппараты ИВЛ лучше бы пустили хотя бы половину этих 15-20 млрд. руб…»

Ему вторит другой журналист — Дмитрий Пономарев:

«Весь этот сверхбюджетный спорт надо поскорее заканчивать в России. «По одёжке протягивай ножки». Клубы почти ничего не зарабатывают и кормятся обычно напрямую или косвенно от госбюджета (типа как «Зенит» – от Газпрома, а «Локомотив» – от РЖД) или сырьевых компаний (Спартак). По самым скромным подсчётам, только на топ-клубы в игровых видах спорта в России на них расходуют $1-1,5 млрд. в год. Есть куда потратить эти $1-1,5 млрд. (70-100 млрд. руб. в год): в каждом райцентре постройте по современному крытому бассейну для простых людей. Поляки или чехи вон не переживают, что у них нет топ-клубов по футболу, хотя эти страны в 1,5-2 раза богаче России по подушевому ВВП….»