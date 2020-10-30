Астрологический прогноз на ноябрь 2020 года

30.10.2020, 15:14, Разное

Целых три планеты пойдут директно

◼️ Меркурий пойдет директно с 04.11.2020, а самым очень медленным будет с 3.11. и 04.11.2020

◼️ Марс с 14.11.2020, а медленным он будет с 10 по 17.11.2020

◼️ Нептун с 29.11.2020, а медленным он будет с 21.11.2020 по 02.12.2020)

Момент остановки и разворота для нас самый важный, потому что, когда планета медленная и дела идут медленно:

◼️ если это Меркурий, то дороговренности, документы, поездки

◼️ если Марс, то на ход дел в принципе, ремонт чего-либо и работоспособность в целом

◼️ если Нептун, зависание в себе и сложность в концентрации

Таким образом, к концу ноября ретроградным останется только 1 планета – Уран и сможем немного выдохнуть.

🔴 Меркурий квадрат Сатурн 31.10.2020 по 11.08.2020

Будет сложно придумывать новое, креативить. Риск травматичности. Зато если дела нужно просто сделать, не думая или сделать то, что вы должны, обязаны, обещали, здесь только в помощь

🔴 Юпитер третий раз в 2020 соединится в аспекте с Плутоном

А значит продолжится глобальная зачистка. У каждого она в своей сфере, но сейчас это заключительный этап. Основная работа была проведена в начале апреля 2020 и в конце июня 2020. Сейчас зачищаем «хвостики», вспоминайте какие процессы вы не завершили, от чего стоило бы избавиться, что тормозит, мешает, но вы оставили все как есть или не довели дело до логичного завершения. Позже в других статьях я еще подробнее остановлюсь на этом вопрос.

🔴 Новолуние в Скорпионе 15.11.2020 в 08:08 по мск

Мощнейшее новолуние, можно дать мощнейший импульс для важных процессов в жизни. Следите за лентой, отдельной статьей сдам все подробности.

🔴 Полнолуние в Близнецах 30.11.2020 в 12:44 по мск. Оно же лунное затмение.

И здесь мы заходим в коридор затмений, последний в этом году, но не менее важный. Коридор затмений завершится 14.12.2020 и этим коридором мы подведем итоги 2020. Он высветит все то, что весь 2020 мы отрицали и отказывались принимать, чего боялись больше всего и от чего бежали. Подробнее расскажу в отдельной статье.

🔴 Две планеты сменят знак

Меркурий 11.11.2020 перейдет в знак Скорпион и останется там по 01.12.2020. Период добавить язвительности и безжалостности к оппонентам. Но зато тем что работает с публикой благоприятно продвигать свои идеи и теории.

Венера тоже зайдет в знак Скорпион 21.11.2020 и останется там по 15.12.2020. Период требует очень осторожного обращения с деньгами. Не самый благоприятный для изменений имиджа, стиля. Поэтому кому очень надо успевайте до 21.11.2020.