В Турции произошло сильное землетрясение

30.10.2020, 15:08, Новости дня

В турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение магнитудой 6,6, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Очаг землетрясения находится на глубине 16,5 километра, эпицентр расположен в районе города Сеферлихисар, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение AFAD.

СМИ и очевидцы сообщили, что землетрясение ощущалось в разных провинциях на западе Турции и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не было.

Ранее в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков располагался в окрестностях городов Прокопьевска и Киселевска.