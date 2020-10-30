 

Лукашенко жестко ответил на вопрос об уходе из политики

30.10.2020, 15:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко на вопрос о возможном окончании своей политической карьеры ответил словами «не дождетесь». По его словам, он намерен продолжать заниматься политикой даже после ухода с поста президента.

Глава государства, рассуждая о якобы закате своей политической карьеры, отметил, что «никогда не бежал и бежать не собирается», передает БелТА. 

«Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», – сказал он.

Лукашенко добавил, что готов послужить государству, даже находясь на пенсии, если белорусский народ «позовет его к себе».

«И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко предупредил участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру, что их больше «в плен брать не будут», а прикоснувшиеся к силовикам «останутся без рук». 

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / США оценили успехи РФ и Китая в совершенствовании ядерного потенциала

21.07 / В Казани запретили продавать билеты иногородним болельщикам «Спартака»

16.07 / Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

07.09 / Пропавшие в Сочи дети оказались спортсменами из Твери

28.06 / На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

02.07 / Приговор Полу Уилану вступил в силу

25.06 / Наводнение на западе Украины. “Укрпошта” предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий

30.07 / В Facebook запустили рекламу с приглашением на протесты в России

18.07 / Возле здания Госдумы задержали ЛГБТ-активистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска