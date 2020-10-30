Мистика холма Силбери-Хилл: Друиды, лей-линии и высадка пришельцев

30.10.2020, 15:16, Разное

В 2009 году полицейский столкнулся в этом месте с группой светловолосых гуманоидов, подходящих под типаж "нордиков". Они стояли на поле в кругу из примятой пшеницы. А в прошлые века холм Силбери-Хилл считали местом собрания друидов.

Расположенный в сельской местности недалеко от Эйвбери, в английском графстве Уилтшир, находится загадочный древний искусственный холм, который возвышается над землей и называется Силбери-Хилл.

Точно не известно, когда он был сооружен, предположительно около 5 тысяч лет назад. Он был создан из меловых камней, которые со временем покрылись почвой и поросли травой. В высоту он 40 метров.

Силбери-Хилл является одним из крупнейших искусственных доисторических курганов в мире и самым крупным в Европе. Для чего он был создан, точно не выяснено. Некоторые считают, что это было культовое сооружение и на нем проводились языческие обряды. Другие уверены в том, что это было место захоронения какой-то знатной персоны, но саму могилу потом уничтожили.

Есть также версия, что это древнейшая европейская пирамида, которая расположена в особом "месте Силы". И что мол именно этим объясняются различные странности, связанные с этим холмом. На протяжении веков рассказывались легенды о друидах, которые собираются тут, чтобы отметить дни равноденствия, живущих в холме "маленьком народце" (феях и эльфах) и сокровищах, которые закопаны где-то внутри холма.

Из-за слухов о сокровищах кажется чудом, что холм в свое время не раскопали до основания, потому что попыток прокопать в нем туннели было немало. Скорее всего людей отпугивали проклятия, связанные с теми же сокровищами.

В целом вся область Эйвбери связана с какими-то древними ритуальными обрядами. Неподалеку от Силбери-Хилла находится большой круг из камней, а также знаменитый Стоунхендж.

Сто лет назад британским археологом Альфредом Уоткинсом была высказана теория лей-линий – особых энергетических мест, которые проходят по прямой линии, образуют что-то вроде силовой сетки и охватывают собой весь земной шар. Уоткинс обнаружил такие линии, когда начал соединять на карте различные древние места, имеющие культовое значение.

Выяснилось, что через Эйвбери, в том числе задевая холм Силбери-Хилл, проходит одна из самых мощных силовых линий Великобритании. На ней находится множество древних развалин, каменных кругов, монолитов, курганов и тд. Навряд ли это просто совпадение.

В ХХ веке холм Силбери-Хилл приобрел славу места, где можно часто увидеть НЛО. И не только в виде необычных огней на небе. Было несколько сообщений, что тут видели пришельцев, а последний случай такого рода произошел сравнительно недавно, в 2009 году. И тут очевидцем оказался не просто местный житель, а полицейский!

В июле 2009 года неназванный сержант полиции Уилтшира в свободное от работы время проезжал по скоростной автомагистрали A4 прямо у Силбери-Хилл и заметил в утреннем свете круги на полях, которых раньше тут не было.

Однако еще более странным был тот факт, что, подойдя ближе, он заметил, что вокруг одного круга стояли три человекоподобные фигуры, как бы разглядывающие его. Фигуры были очень высокие и одетые в белые обтягивающие комбинезоны. У них были длинные светлые волосы, но их лица были скрыты капюшонами.

Поначалу полицейский предположил, что эти люди были судебно-медицинскими экспертами. Он уже подумал было продолжить свой путь, но дальше все действительно стало очень странным.

Подъехав еще ближе, сержант услышал гудение, похожее на статическое электричество, и это заставило его остановить машину, чтобы выйти и посмотреть, что происходит. Он подошел к фигурам на расстояние около 400 ярдов и даже окликнул их. Фигуры проигнорировали его, а статическое жужжание становилось все громче, пока не отразилось эхом в его голове.

Теперь он смог различить, что шум, казалось, исходит из определенного места внутри кругов на полях, и колосья пшеницы в этом месте раскачивались, хотя ветра не было. Сержанту удалось преодолеть свое желание убежать, и когда он подошел ближе, фигуры обернулись на него, а затем… сами начали убегать от него прочь со сверхчеловеческой скоростью.

Сержант рассказал, что пытался бежать за ними и не смог угнаться:

"Они бежали быстрее любого человека, которого я когда-либо видел. Я бежал очень быстро, но они двигались еще быстрее. Я на секунду отвернулся, а когда оглянулся, их уже не было. Я тогда испугался. Жужжание все еще было, но я почувствовал беспокойство и направился к машине. Остаток дня у меня сильно болела голова, и я не мог избавиться от боли".

Он написал полный отчет и представил его своему отделу, но когда СМИ связались с ними для дальнейших комментариев, они сказали: "Полицейский был не на дежурстве, когда это произошло, поэтому мы не можем делать никаких комментариев, потому что это личное, а не полицейское дело".

Интересно, что уже на следующую ночь начали поступать сообщения о черном вертолете без опознавательных знаков, который патрулировал территорию над теми кругами на полях более 3 часов, прежде чем улететь.

Когда на поле приехал исследователь Эндрю Рассел, чтобы изучить круги на полях, он обнаружил, что они были на удивление свежими и, вероятно, образовались незадолго до прибытия сержанта на место происшествия. Это дело так и не было раскрыто и остается загадкой.

Что такого особенного в Силбери-Хилле и почему он привлекает столько странных явлений? Было выдвинуто множество идей, многие из которых прочно связаны с миром паранормальных явлений. Во-первых, уверялось, что это место служит своего рода энергетическим вихрем и порталом между мирами, тонкой "трещиной", через которую странные силы могут двигаться туда и обратно.

Другое предположение указывает, что Силбери-Хилл может быть просто одной из многих подобных пирамидоподобных структур по всему миру, которые могли быть энергетическими маяками, с помощью которых древние британцы устанавливали контакт с инопланетянами.